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لائحة اتهام ضد 20 شخصا بدعوى الإتجار بالأسلحة بإسرائيل

الإثنين 15 نوفمبر 2021 04:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
لائحة اتهام ضد 20 شخصا بدعوى الإتجار بالأسلحة بإسرائيل



القدس المحتلة / سما /

قدم مكتب المدعي العام المركزي اليوم الإثنين، لائحة اتهام في المحكمة المركزية ضد 20 متهمًا بالإتجار بالأسلحة.
 
وذكرت القناة 7 العبرية أنه من بين المتهمين من بينهم ثلاثة من سكان الضفة الغربية، ورفعت ضدهم تهم تهريب ومحاولة تنفيذ صفقات أسلحة وذخائر.
 
وادعى المدعى العام أن المعتقلين تواصلوا مع بعضهم البعض وواتفقوا على تفاصيل الصفقات وتداولوا الصور للأسحلة، وشوهدوا وهم يحملون السلاح بأنفسهم.
 
وأشار إلى أن المتهمين في القضية هم جزء من شبكة واسعة تعاملت مع صفقات الأسلحة وتم تهريبها من الضفة إلى إسرائيل.

#لائحة اتهام #تجارة الاسلحة #اسرائيل

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