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الصحة: تسجيل 7 حالات وفاة و 236 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة والضفة

الإثنين 15 نوفمبر 2021 04:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: تسجيل 7 حالات وفاة و 236 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة والضفة



رام الله / سما /

 أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الاثنين، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.3% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.7% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "الخليل 34، جنين 14، طوباس 2، بيت لحم 12، ضواحي القدس 3، قلقيلية 2، طولكرم 4، رام الله والبيرة 12، سلفيت 1، نابلس 5، أريحا والأغوار 1، قطاع غزة 146".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "الخليل 6، جنين 3، طوباس 4، بيت لحم 8، ضواحي القدس 2، قلقيلية 0، طولكرم 5، رام الله والبيرة 7، سلفيت 1، نابلس 14، أريحا والأغوار 0، قطاع غزة 100".

وسجلت 6 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، وحالة وفاة في بيت لحم.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 45 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 78 مريضاً، بينهم 9 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.
 

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