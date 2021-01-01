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الموفد الأمريكي لشؤون إيران يصل إسرائيل اليوم

الإثنين 15 نوفمبر 2021 04:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الموفد الأمريكي لشؤون إيران يصل إسرائيل اليوم



القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة "كان" العبرية، أن الموفد الأمريكي الخاص لشؤون إيران روبيرت مالي، سيصل إلى إسرائيل اليوم الإثنين، وذلك في أول زيارة له للبلاد منذ توليه مهام منصبه.
 
وبحسب القناة، من المقرر أن يجتمع الموفد الأمريكي مع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد وغيره من كبار المسؤولين، وذلك تمهيدًا لاستئناف مفاوضات فيينا النووية في التاسع والعشرين من الشهر الحالي.
 
ويرى محللون أن واشنطن قد توصلت إلى استنتاج بأن إيران لا تنوي العودة إلى الاتفاق النووي وأنه يجب البحث عن سُبل أخرى لحملها على وقف برنامجها النووي العسكري، وأنها تُجري مشاورات مع الدول الحليفة لها بهذا الصدد؛ وفق قناة "كان".
 
وفي سياق متصل، انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني سعيد خطيب زادة، المناورات البحرية الإماراتية الإسرائيلية، قائلًا: إن "بعض الدول مخطئة في حسابتها في تعاملها مع إسرائيل". وحذر من المس بالمصالح الأمنية لهذه الدول.
 
وحول الحوار مع السعودية أشار زادة في مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم في طهران، إلى أنه لم يحدث أي تغيير، وأن بلاده تنتظر رؤية جدية الطرف السعودي.

#الولايات المتحدة #اسرائيل #ايران #الاتفاق النووي #البرنامج النووي الإيراني

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