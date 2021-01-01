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تركيا تسمح لدبلوماسيين إسرائيليين بزيارة المعتقلين بأسطنبول

الإثنين 15 نوفمبر 2021 04:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
تركيا تسمح لدبلوماسيين إسرائيليين بزيارة المعتقلين بأسطنبول



القدس المحتلة / سما /

وافقت السلطات التركية اليوم الإثنين على الطلب الإسرائيلي بالسماح لدبلوماسيين إسرائيليين بلقاء الزوجين الإسرائيليين المعتقلين في أسطنبول.
 
وكان الأمن التركي الزوجين الإسرائيليين اعتقلا الأسبوع الماضي عقب تصويرهما لقصر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتم تمديد اعتقالهما لمدة 20 يوما، ويعرف الزوجين أنهما يعملان في شركة إيجد الإسرائيلية.
 
وفي وقت سابق أعلنت الخارجية الإسرائيلية عن إرسال رئيسة القسم القنصلي في الوزارة رينا ديجيرسي إلى تركيا لمتابعة قضية المعتقلين عن كثب وبذل الجهود للإفراج عنهما.

#تركيا #اسرائيل #الحكومة الاسرائيلية #اعتقال الاسرائيليين

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