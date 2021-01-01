تركيا تسمح لدبلوماسيين إسرائيليين بزيارة المعتقلين بأسطنبول

القدس المحتلة / سما /

وافقت السلطات التركية اليوم الإثنين على الطلب الإسرائيلي بالسماح لدبلوماسيين إسرائيليين بلقاء الزوجين الإسرائيليين المعتقلين في أسطنبول.



وكان الأمن التركي الزوجين الإسرائيليين اعتقلا الأسبوع الماضي عقب تصويرهما لقصر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتم تمديد اعتقالهما لمدة 20 يوما، ويعرف الزوجين أنهما يعملان في شركة إيجد الإسرائيلية.



وفي وقت سابق أعلنت الخارجية الإسرائيلية عن إرسال رئيسة القسم القنصلي في الوزارة رينا ديجيرسي إلى تركيا لمتابعة قضية المعتقلين عن كثب وبذل الجهود للإفراج عنهما.