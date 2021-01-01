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لائحة اتهام ضد شرطية إسرائيلية لانتهاكها السرية

الإثنين 15 نوفمبر 2021 04:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
لائحة اتهام ضد شرطية إسرائيلية لانتهاكها السرية



القدس المحتلة / سما /

قدمت دائرة مباحث الشرطة الإسرائيلية اليوم الإثنين لائحة اتهام في محكمة الصلح في تل أبيب - يافا ضد الشرطة في دائرة المرور نيتا كونيو 37 عاما، بتهمة التعاون من عصابات تهريب الأسلحة.
 
وذكرت القناة 7 العبرية، بأن لائحة الاتهام تتضمن عدة جرائم احتيال وخيانة الأمانة، وعرقلة سير العدالة، واعتداء على الخصوصية وخرق السرية.
 
وبحسب لائحة الاتهام، كانت الشرطية على اتصال مع مشتبه به له خلفية إجرامية عبر "واتساب"، وكان يخضع للتحقيق للاشتباه بارتكابه جرائم تزوير وتهريب أسلحة.
 
وأوضحت أنه في مناسبات عديدة وفي أوقات مختلفة استغلت الشرطة سلطتها واستخراج تفاصيل من قواعد بيانات الشرطة المحوسبة دون داع لعملها، وتحويلها إلى المشتبه به. 
 
وأشارت اللائحة إلى أن الشرطية أبلغت المتهم بوجود تحقيق سري ضده وضد آخرين، للاشتباه في ارتكاب جرائم أسلحة مختلفة، بعد أن علمت بهذه الحقيقة من خلال مراجعة قواعد البيانات.

#الشرطة الاسرائيلية #لائحة اتهام

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