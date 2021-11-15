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سفيرة الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة تصل اسرائيل.. وهذا ما ستبحثه

الإثنين 15 نوفمبر 2021 03:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
سفيرة الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة تصل اسرائيل.. وهذا ما ستبحثه



القدس المحتلة / سما /

وصلت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، اليوم الى اسرائيل.

وقالت ليندا غرينفيلد في تغريدة عبر تويتر: "لقد وصلت إلى إسرائيل وأتطلع إلى اجتماعات مع المسؤولين الإسرائيليين لتعزيز العلاقة القوية بين بلدينا ومناقشة التعاون الأمريكي الإسرائيلي في الأمم المتحدة."

الخميس 11 نوفمبر من الشهر الجاري، أفادت الخارجية الامريكية،  أن سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد  ستسافر إلى القدس ورام الله وعمان في الفترة من 14 إلى 19 تشرين الثاني (نوفمبر).

وأشارت الخارجية الامريكية في بيان وصل سما الاخبارية نسخة عنه، أن الزيارة تهدف الى إعادة تأكيد شراكاتنا ، والالتقاء بكبار مسؤولي الأمم المتحدة ، وتعزيز الأهداف الأمريكية في الشرق الأوسط التي تبرز بشكل بارز في عملنا. في الأمم المتحدة.

ونوهت الى ان السفيرة توماس جرينفيلد سيكون أول مسؤول حكومي أمريكي يزور إسرائيل منذ تشكيل حكومتها الجديدة في حزيران - يونيو.

ووفق بيان الخارجية، ستلتقي السفيرة توماس جرينفيلد مع كبار المسؤولين الإسرائيليين لتعزيز التزام الولايات المتحدة الراسخ بأمن إسرائيل ومناقشة استمرار التعاون بين الولايات المتحدة وإسرائيل في الأمم المتحدة ومجموعة كاملة من القضايا الإقليمية.

كما ستزور المركز العالمي لإحياء ذكرى الهولوكوست ياد فاشيم، حيث ستقوم بجولة في المتحف وتضع إكليلًا من الزهور لإحياء ذكرى ضحايا الهولوكوست.

وخلال زيارتها رام الله، أوضحت الخارجية، أن السفيرة توماس-جرينفيلد ستواصل جهود الإدارة في بناء علاقات مع الشعب الفلسطيني. كما ستلتقي بالقيادة الفلسطينية، وأيضاً بالمجتمع المدني. سوف تناقش في القدس ورام الله الخطوات العملية لتعزيز الحرية والأمن والازدهار للجميع والحفاظ على قابلية حل الدولتين.

وبينت الخارجية، أنالسفيرة توماس-جرينفيلد ستقوم أثناء تواجدها في الأردن بإعادة تأكيد التزام الولايات المتحدة بالشراكة الدائمة والاستراتيجية بين البلدين.

كما سوف تنقل السفيرة توماس- جرينفيلد تقدير الولايات المتحدة لكرم الأردن في استضافة اللاجئين من الدول المجاورة.

وخلال زيارتها، سوف تتواصل السفيرة توماس-جرينفيلد مع اللاجئين وترى عن كثب كيف تقدم المساعدات الأمريكية الدعم المنقذ للحياة لتلبية الاحتياجات الإنسانية في الأردن للاجئين والمجتمعات التي تستضيفهم.

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