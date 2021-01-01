الهباش يبحث مع وزير الشؤون الدينية في مالي التعاون في عدة مجالات

رام الله / سما /

بحث الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية مع وزير الشؤون الدينية في مالي الدكتور مامادو كوني تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين خصوصا في المجال الديني من خلال تبادل التجارب والخبرات، واستقبال طلبة من جمهورية مالي للدراسة في كليات الشريعة بالجامعات الفلسطينية .

واطلع الهباش الوزير المالي على التجربة الفلسطينية في مجالات الدعوة والأوقاف وتاريخ القضاء الشرعي في فلسطين الممتد منذ فترة الفتح الإسلامي لمدينة القدس وفلسطين خلال فترة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب، مشيراً أن التاريخ الفلسطيني حافل بالوثائق والحقائق والأحكام التي من شأنها تعزيز مفاهيم القضاء والوقف والدعوة في سبيل الله، ونموذج فريد يحتذى به من قبل شعوب العالم في التعايش والتآخي بين المسلمين وأبناء الديانات السماوية الأخرى .

وقدم الهباش خلال اللقاء دعوة رسمية للوزير المالي لزيارة فلسطين ومدينة القدس، مؤكداً ان زيارة المسلمين للمسجد الأقصى المبارك لها أثر خاص ودفعة قوية لدى أبناء شعبنا الفلسطيني وخاصة المرابطين في الأقصى مما يعزز صمودهم في معركة الدفاع عن قبلة المسلمين الأولى .

وأضاف قاضي القضاة ان الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين قبل قرن من الزمان وما تبعه من جرائم يومية بحق أبناء الشعب الفلسطيني والمحاولات المسعورة من قبل الاحتلال لضرب هذا النموذج الإنساني بين أبناء الشعب الفلسطيني باءت بالفشل بفضل صمود ووعي أبناء شعبنا وتمسكهم بالثوابت الوطنية والدينية بفلسطين ومقدساتها الإسلامية والمسيحية على حد سواء .

من جانبه أثنى الوزير مامادو كوني على التجربة الفلسطينية في المجال الديني والدعوي والقضاء الشرعي مؤكداً على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين المالي والفلسطيني، مؤكداً على ضرورة زيادة التعاون بين البلدين في كافة المجالات وعلى وجه الخصوص الدينية والقضائية وضرورة تفعيل لجان عمل مشتركة بين الجانبين

وأكد مامادو وقوف جمهورية مالي الدائم مع دولة فلسطين قيادة وحكومة وشعباً وعلى موقف مالي الداعم للقضية الفلسطينية العادلة في كافة المحافل الدولية والإقليمية، مؤكداً على ضرورة إنهاء الاحتلال وزوال الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .

ويرافق الهباش خلال زيارته الرسمية لجمهورية مالي أمين عام المجلس القضائي الشرعي القاضي جاد الجعبري وقاضي محكمة رام الله والبيرة الشرعية فاروق عديلي ومدير مكتب قاضي القضاة حمزة دعنا وبمشاركة سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مالي هادي شلبي.