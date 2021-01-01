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الرئيس: لن نقبل استمرار الاحتلال للأبد.. والقيادة ستتخذ الخيارات الضرورية لحماية شعبنا

الإثنين 15 نوفمبر 2021 03:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس: لن نقبل استمرار الاحتلال للأبد.. والقيادة ستتخذ الخيارات الضرورية لحماية شعبنا



رام الله / سما /

 استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الإثنين، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، رئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارت باتشينكو، بحضور عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد.

وأطلع الرئيس، الضيف، على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من ممارسات عدوانية ضد الشعب الفلسطيني.

وقال الرئيس: إن مواصلة إسرائيل لسياسة الاستيطان وتنكرها للحقوق الفلسطينية، سيقضي على كل ما تبقى من حل الدولتين القائم على قرارات الشرعية الدولية، مؤكداً ان القيادة الفلسطينية ستتخذ الخيارات الضرورية لحماية حقوق الشعب الفلسطيني، لأننا لن نقبل استمرار الاحتلال للأبد.

وأكد الرئيس، أهمية الجهود التي يقوم بها البرلمان الدولي لدعم نضال الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة بالحرية والاستقلال، مرحباً بعقد لجنة الشرق الأوسط في اتحاد البرلمان الدولي جلسة خاصة في فلسطين لبحث الأوضاع التي يعيشها شعبنا جراء الاحتلال.

بدوره، أكد رئيس البرلمان الدولي، حرصه على زيارة فلسطين والاطلاع على الأوضاع التي يعيشها الشعب الفلسطيني على الأرض، وذلك لرفع تقرير خاص للبرلمان حول ما شاهده في فلسطين خلال المؤتمر الذي سيعقد في مدريد الشهر المقبل.

وشدد على تأييده لحل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وان اللجنة الخاصة بالشرق الأوسط في البرلمان الدولي ستعقد جلسة خاصة في فلسطين لمناقشة أوضاعها.

#الرئيس عباس #الانتهاكات الإسرائيلية #حل الدولتين #الصراع الفلسطيني الاسرائيلي #عزام الاحمد

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