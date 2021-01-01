الملك عبدالله: الأردن قدم للقضية الفلسطينية ما لم يقدمه أحد

عمان / سما /

قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، إن الأردن سيظل إلى جانب أشقائه الفلسطينيين حتى يستعيدوا حقوقهم الكاملة، ويقيموا دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني.

وأضاف ملك الأردن في كلمته أمام أعمال الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة الأردني التاسع عشر، اليوم الإثنين، إن "الوصاية الهاشمية، أمانة أتشرف بحملها، لحماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وهذا التزام بمبادئنا وتاريخنا وإرثنا الهاشمي، وتجسيد لإرادتنا الحرة وقرارنا الوطني، الذي لا نسمح لأحد أن يتدخل فيه أو يساومنا عليه".