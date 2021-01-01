  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ابتكارات على الصواريخ وضرب منصات الغاز..

الإعلام العبري: ذراع حماس العكسري يحضر لنا مفاجآت في جولة القتال المقبلة

الإثنين 15 نوفمبر 2021 02:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلام العبري: ذراع حماس العكسري يحضر لنا مفاجآت في جولة القتال المقبلة



غزة / سما /

ذكر موقع نيوز وان العبري، اليوم الاثنين، أن حركة حماس تجري تجارب على طائرات مسيّرة وصواريخ جديدة ضمن الدروس المستفادة من عملية "حارس الأسوار".

ووفق الموقع العبري "في كل أسبوع يجري الذراع المسلح لحمـاس تجارب على طائرات مسيّرة وصواريخ جديدة تم تطويرها بالإنتاج الذاتي داخل غزة ضمن الدروس المستفادة من عملية حارس الأسوار ويتم إطلاق الصواريخ التجريبية باتجاه البحر وتتابعها الاستخبارات الإسرائيلية لمعرفة آخر الابتكارات التي أدخلت على الصواريخ".

ونقل الموقع عن مسؤولين أمنيين في "إسرائيل" قولهم إن حمـاس تعمل الآن على زيادة مدى الصواريخ ودقة الإصابة وزيادة كمية المتفجرات في رؤوسها، مذكرا "أن حماس أطلقت وابلاً من مئات الصواريخ على غوش دان خلال عملية حارس الأسوار".

وأشار الموقع إلى أن حماس تحضر مفاجآت لإسرائيل قائلا "التسلل إلى الغلاف عن طريق البحر وضرب منصات الغاز وأسر مستوطنين وجنود، هي جزء من المفاجآت التي يخطط لها الذراع العسكري لحمـاس في الجولة المقبلة من القتال ضد إسرائيل، وهذه الاستعدادات تجري في غزة على قدم وساق كما أن هناك توقعات بأنهم يقومون بحفر أنفاق أسفل العائق الجديد الذي بناه الجيش حول القطاع".

 

ترجمة : مؤمن مقداد

#حماس #الاعلام العبري #طائرات مسيرة #صواريخ #الحرب #حارس الاسوار #غزة #قطاع غزة #كتائب القسام

الأكثر قراءة اليوم

خبير عسكري : هذه سياسة "اسرائيل" بالنسبة لغزة حاليا

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

حماس تحذر إسرائيل: لن نتوانى في الرد القوي والسريع.. وجاهزون لإعادة ضرب تل أبيب

بالفيديو: انفجار ضخم يهز تل أبيب

معضلات وسيناريوهات إسرائيل أمام إيران: "جميع الخيارات سيئة"

صحيفة: هكذا تخوض المقاومة جبهتها القتالية ضد التجسس الإسرائيلي

تفعيل رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار للأسر المتعففة في قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

رئيس الوزراء

مجلس الوزراء يعلن عن انشاء قيادة منطقة امنية لمتابعة شؤون القدس ويتخذ عدة قرارات.. إليك تفاصيلها

الصحة بغزة: تسجيل 6 وفيات و146 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

حدود

يديعوت تزعم : الهدوء في غزة لم يحصل في التاريخ

تسهيلات اقتصادية مقابل الهدوء.."واللا ": انفراجة قريبة لصرف المنحة القطرية لموظفي غزة

زوجين

تقرير: "اسرائيل" تحذر من السفر الى تركيا و 48 ساعة لحل الأزمة أو تدهورها

الاتصالات الفلسطينية