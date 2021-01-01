الإعلام العبري: ذراع حماس العكسري يحضر لنا مفاجآت في جولة القتال المقبلة

غزة / سما /

ذكر موقع نيوز وان العبري، اليوم الاثنين، أن حركة حماس تجري تجارب على طائرات مسيّرة وصواريخ جديدة ضمن الدروس المستفادة من عملية "حارس الأسوار".



ووفق الموقع العبري "في كل أسبوع يجري الذراع المسلح لحمـاس تجارب على طائرات مسيّرة وصواريخ جديدة تم تطويرها بالإنتاج الذاتي داخل غزة ضمن الدروس المستفادة من عملية حارس الأسوار ويتم إطلاق الصواريخ التجريبية باتجاه البحر وتتابعها الاستخبارات الإسرائيلية لمعرفة آخر الابتكارات التي أدخلت على الصواريخ".



ونقل الموقع عن مسؤولين أمنيين في "إسرائيل" قولهم إن حمـاس تعمل الآن على زيادة مدى الصواريخ ودقة الإصابة وزيادة كمية المتفجرات في رؤوسها، مذكرا "أن حماس أطلقت وابلاً من مئات الصواريخ على غوش دان خلال عملية حارس الأسوار".



وأشار الموقع إلى أن حماس تحضر مفاجآت لإسرائيل قائلا "التسلل إلى الغلاف عن طريق البحر وضرب منصات الغاز وأسر مستوطنين وجنود، هي جزء من المفاجآت التي يخطط لها الذراع العسكري لحمـاس في الجولة المقبلة من القتال ضد إسرائيل، وهذه الاستعدادات تجري في غزة على قدم وساق كما أن هناك توقعات بأنهم يقومون بحفر أنفاق أسفل العائق الجديد الذي بناه الجيش حول القطاع".

ترجمة : مؤمن مقداد