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تقرير: محمد بن زايد يزور تركيا ويبحث مع أردوغان فتح طريق بديل عن قناة السويس

الإثنين 15 نوفمبر 2021 01:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير: محمد بن زايد يزور تركيا ويبحث مع أردوغان فتح طريق بديل عن قناة السويس



وكالات / سما /

كشفت وسائل إعلام تركية عن زيارة مرتقبة لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد إلى تركيا للمرة الأولى منذ 10 سنوات، يلتقي خلالها الرئيس رجب طيب أرودغان.

وقالت وسائل إعلام تركية بينها صحيفة "إندبندنت" بالنسخة التركية، وموقع "haber7" إن ابن زايد سيبحث من الرئيس التركي قضايا اقتصادية، إضافة إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وفي مجال الاقتصاد الذي يعد أهم عنصر في حقيبة ابن زايد، ستفتح الإمارات طريقا تجاريا إلى تركيا مع مرور الممر عبر إيران.

من خلال الممر المذكور أعلاه، سيصبح النقل، الذي سيستغرق 20 يوما بحرا على طريق الشارقة- مرسين عبر قناة السويس، ممكنا في غضون 6 إلى 8 أيام مع مرور الطريق عبر إيران.

كما من المقرر أن تتم خلال محادثات ابن زايد وأرودغان، مناقشة الاستثمارات الإماراتية في تركيا.

وبحسب التقرير، فإن أردوغان كان قد أجرى اتصالا هاتفيا مع ولي عهد أبو ظبي أواخر أغسطس/آب الماضي.

وقبل ذلك، تواصلت الحركة الدبلوماسية بين البلدين، حيث استقبل الرئيس أردوغان مستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان في 18 أغسطس.

يشار إلى أن آخر زيارة لابن زايد إلى تركيا كانت في فبراير/شباط 2021، بحسب موقع "إرم نيوز" الإماراتي.

وخلال السنوات الأخيرة الماضية، شهدت العلاقات بين تركيا والإمارات العربية المتحدة، توترا ملحوظا على خلفية المقاطعة الخليجية لقطر في 5 يونيو/حزيران 2017، والتي انتهت بتوقيع بيان العلا في السعودية مطلع العام الحالي.

#تركيا #محمد بن زايد #أرودغان #رجب طيب اردوغان #ولي عهد أبوظبي #الامارات #قناة السويس

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