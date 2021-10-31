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ديوان الموظفين بغزة: انهينا تثبيت 4400 موظف لدينا وسنطرح وظائف جديدة بداية العام القادم

الإثنين 15 نوفمبر 2021 01:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
ديوان الموظفين بغزة: انهينا تثبيت 4400 موظف لدينا وسنطرح وظائف جديدة بداية العام القادم



غزة / سما /

تحدث ديوان الموظفين العام في قطاع غزة عن مستجدات عملية التوظيف، وتثبيت الموظفين خلال الفترة الماضية والحالية.

وقال نائب رئيس ديوان الموظفين العام رامي الغمري، إنه وخلال عام 2021 تم الانتهاء من تثبيت4400 موظف بشكل نهائي.

وبين أن  لجنة متابعة العمل الحكومي ناقشت من جديد ملف انتقال الموظف من الفئة الثالثة إلى الثانية ووصلنا لوضع لائحة تُنظم الانتقال لهاتين الفئتين وما زلنا في طور دراسة الملف وإعداده بشكل كامل.

وأشار إلى أن  العام الأول في الوظيفة الحكومية يكون بنظام عقد، وبمجرد الانتهاء منه يتم تثبيت الموظف مباشرة دون الحاجة إلى قرارات جديدة.

وأوضح أن الحكومة مشغولة حالياً بمسابقة الوظائف الإشراقية لإعادة هيكلة معظم المؤسسات الحكومية بهدف ترشيقها وإعادة ترتيبها ومن تاريخ 31/10/2021 حتى اليوم بدأنا في مسابقة مدير دائرة وخلال الأسبوعين الماضيين أنجزنا 47% من هذا الملف وأملنا مع نهاية الشهر إنجازه بشكل كامل ثم البدء بملف رؤساء الأقسام والشعب.

 وقال إنه ومع بداية العام القادم سنُطلق معالجة لكل ملف في الإعلانات الخارجية وسيكون لدينا حملة للوظائف الجديدة بما فيها الإعلان رقم 6 والإعلانات الأخرى.

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