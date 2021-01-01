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المرور بغزة: تحرير 28 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال 24 ساعة الماضية

الإثنين 15 نوفمبر 2021 01:13 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

حررت إدارة المرور والنجدة بالشرطة 28 مخالفة مرورية لتجاوزات خطيرة من قبل سائقين ومركبات في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.

يأتي ذلك، خلال الجهود المكثفة لإدارة المرور والنجدة بالشرطة، بعد انتشارها بدءاً من صباح أمس الأحد؛ لمتابعة قانونية المركبات والتزامها بالفحص والترخيص، ضمن إجراءات ضبط الحالة المرورية والحد من حوادث الطرق.

وتوزعت تلك التجاوزات ما بين: 5 مخالفات لسائقين بدون رخصة قيادة، ومخالفة واحدة لمركبة غير قانونية "بودي"، إلى جانب 10 مخالفات سير في الاتجاه المعاكس، و12 مخالفة قطع الإشارة الضوئية.

وأوضحت شرطة المرور أنها تواصل جهودها وإجراءاتها لضبط الحالة المرورية تحقيقاً للسلامة العامة وحفاظاً على أرواح أبناء شعبنا.

ولفتت إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية المُشددة بحق السائقين والمركبات المخالفة.

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