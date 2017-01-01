  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

السجن المؤبد لقاتل ابنته من الرملة

الإثنين 15 نوفمبر 2021 12:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
السجن المؤبد لقاتل ابنته من الرملة



الداخل المحتل / سما /

فرضت المحكمة المركزية إلاسرائيلية في اللد صباح اليوم، الإثنين، حكما بالسجن المؤبد على سامي قرا (63 عاما) من الرملة على خلفية ضلوعه في جريمة قتل ابنته هنرييت قرا (17 عاما) قبل أكثر من 4 سنوات.

وكانت المحكمة نفسها قد أدانت قاتل ابنته يوم 16 حزيران/ يونيو من العام الجاري.

وكانت النيابة العامة قد قدمت إلى المحكمة المركزية في اللد لائحة اتهام ضد قاتل ابنته، يوم 16 تموز/ يوليو 2017.

ونسبت النيابة للوالد قرا تهمة قتل ابنته الوحيدة، هنرييت، طعنا بالسكين حتى الموت، بعد يوم واحد من احتفالها بإنهاء دراستها في المرحلة الثانوية، يوم 13 حزيران/ يونيو 2017.

ويستدل من لائحة الاتهام أن قرا اقترف جريمة قتل ابنته إثر عدم موافقته على رغبتها بالزواج من شاب.

#الرملة #المحكمة المركزية إلاسرائيلية #قتل

الأكثر قراءة اليوم

حماس تحذر إسرائيل: لن نتوانى في الرد القوي والسريع.. وجاهزون لإعادة ضرب تل أبيب

مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يلتقي رئيس المخابرات المصرية في القاهرة

بالفيديو: انفجار ضخم يهز تل أبيب

معضلات وسيناريوهات إسرائيل أمام إيران: "جميع الخيارات سيئة"

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

صحيفة: هكذا تخوض المقاومة جبهتها القتالية ضد التجسس الإسرائيلي

تفعيل رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار للأسر المتعففة في قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

رئيس الوزراء

مجلس الوزراء يعلن عن انشاء قيادة منطقة امنية لمتابعة شؤون القدس ويتخذ عدة قرارات.. إليك تفاصيلها

الصحة بغزة: تسجيل 6 وفيات و146 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

حدود

يديعوت تزعم : الهدوء في غزة لم يحصل في التاريخ

تسهيلات اقتصادية مقابل الهدوء.."واللا ": انفراجة قريبة لصرف المنحة القطرية لموظفي غزة

سسس

خبير عسكري : هذه سياسة "اسرائيل" بالنسبة لغزة حاليا

الاتصالات الفلسطينية