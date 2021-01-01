المالكي يطلع مدير عام "يونسكو" على انتهاكات الاحتلال

باريس / سما /

أطلع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، مدير عام منظمة التربية والعلم والثقافة "يونسكو" اودري ازولاي، على الأوضاع في فلسطين، وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الشعب الفلسطيني كافة، خاصة في مجالات عمل المنظمة.

واستعرض المالكي خلال لقائه ازولاي، على هامش أعمال المؤتمر العام لليونسكو المنعقد حاليا في باريس، محاولات إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، لتقويض الوضع التاريخي والقانوني القائم في الاماكن المقدسة، خاصة في مدينة القدس المحتلة، والبلدة القديمة منها، والحرم الشريف، ومدينة الخليل والحرم الإبراهيمي.

وتطرق إلى إجراءات الاحتلال الهادفة إلى تزوير وتشويه مواقع التراث الفلسطينية، وهجومه على الرواية والمناهج لفلسطينية.

وأكد أهمية تدخل "يونسكو" والدول الأعضاء فيها، لتنفيذ قراراتها فيما يخص فلسطين، وضرورة الاسراع في إيفاد بعثة الخبراء الى الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، للاطلاع على الانتهاكات الاسرائيلية ورصدها وإيجاد السبل الكفيلة لوقفها.

وهنأ المالكي، ازولاي، على اعادة انتخابها، مبديا الاستعداد لتقديم كل الدعم لانجاح مهامها وانجاح ولايتها بما يحافظ على المنظمة قوية، وشكرها على عمل مكتب المنظمة في فلسطين، ووجه لها دعوة رسمية لزيارة فلسطين واماكن التراث والاثار التاريخية في القدس وغيرها من المدن.

بدورها، عبرت ازولاي، عن شكرها للوزير المالكي ودولة فلسطين على دعمهم لعمل منظمة "يونسكو" ومكتبها في فلسطين، وعلى الدعوة الموجهة لها، وأكدت أنها ستعمل على تلبية الدعوة.