  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

محكمة الاحتلال تؤجل البت في قضية تهجير عائلة السلايمة من منزلها في "الشيخ جراح"

الإثنين 15 نوفمبر 2021 12:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة الاحتلال تؤجل البت في قضية تهجير عائلة السلايمة من منزلها في "الشيخ جراح"



القدس المحتلة / سما /

أجلت محكمة الاحتلال في القدس، اليوم الاثنين، البت في قضية تهجير عائلة السلايمة، ضمن 28 منزلا مهددة بالإخلاء في حي الشيخ جراح، بالقدس المحتلة.

وقال أحد أفراد العائلة ، إن محكمة الاحتلال في القدس المحتلة أجلت البت بدعوى للمستوطنين تطالب بتهجير عائلة السلايمة من منزلها، حتى 18 أيار من العام القادم.

ويعود المنزل المستهدف للمواطن هاشم السلايمة، وهو أب لسبعة أبناء، وأحد أصحاب المنازل الصامدة في حي الشيخ جراح والمهددين بالتهجير القسري من الحي لصالح مستوطنين.

وكانت سبع عائلات في الحي الغربي من الشيخ جراح المسمى بـ "كبانية إم هارون"، قد تسلمت إخطارات بإخلاء منازلها.

وتفاجأت العائلات بتسليمها قرارات من شركة "فيلبين إينك" تطالبهم بإخلاء منازلهم في حي الشيخ جراح، بزعم أنها المالكة للعقارات.

#محكمة الاحتلال #عائلة السلايمة #السلايمة #حي الشيخ جراح

الأكثر قراءة اليوم

حماس تحذر إسرائيل: لن نتوانى في الرد القوي والسريع.. وجاهزون لإعادة ضرب تل أبيب

مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يلتقي رئيس المخابرات المصرية في القاهرة

بالفيديو: انفجار ضخم يهز تل أبيب

معضلات وسيناريوهات إسرائيل أمام إيران: "جميع الخيارات سيئة"

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

صحيفة: هكذا تخوض المقاومة جبهتها القتالية ضد التجسس الإسرائيلي

تفعيل رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار للأسر المتعففة في قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة: تسجيل 6 وفيات و146 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

حدود

يديعوت تزعم : الهدوء في غزة لم يحصل في التاريخ

تسهيلات اقتصادية مقابل الهدوء.."واللا ": انفراجة قريبة لصرف المنحة القطرية لموظفي غزة

سسس

خبير عسكري : هذه سياسة "اسرائيل" بالنسبة لغزة حاليا

لي

ستزور حدود غزة ولبنان..ليندا توماس غرينفيلد تصل تل أبيب اليوم

الاتصالات الفلسطينية