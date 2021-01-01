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وزارة الأوقاف تستنكر تصريحات المدعو زكريا بطرس

الإثنين 15 نوفمبر 2021 11:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الأوقاف تستنكر تصريحات المدعو زكريا بطرس



غزة / سما /

استنكر وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الدينية د. عبد الهادي الأغا التصريحات غير المسؤولة التي صدرت من المدعو زكريا بطرس في حق رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام، والتي تسيء إلى الأمة الإسلامية جمعاء, وذلك خلال برنامج تلفزيوني لقناة متخصصة بالتهجم على الاسلام والمسلمين.

 

وحذر الأغا، من تداعيات استمرار هذا السلوك والتطاول على النبي للمدعو بطرس, والذي من شأنه أن يؤدي إلى زرع فتنة طائفية بين المسلمين والمسيحيين في العالم  العربي.

 

وقال الأغا :"إنها ليست المرة الأولى التي يثير زكريا بطرس فيها غضب المسلمين، فقد دأب على توجيه السباب إلى الدين الإسلامي وإلى الرسول والطعن في أحكام القرآن الكريم والسخرية منه", منوهاَ إلى أنه لا يمكن القبول بالإساءة للرسول محمد وللأنبياء جميعا عليهم السلام تحت أي عنوان.

 

وأضاف :" إن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، بُعث رحمة للعالمين، وأكد في كثير من وصاياه على قيم التسامح والتعايش واحترام الآخر", مطالباً في الوقت ذاته بضرورة استنكار هذا السلوك غير السوي الذي يحاول النيل من الدين الإسلامي أو الرسول الكريم، ووجوب منع هذا الشخص من الظهور في وسائل الإعلام وإثارة النعرات الدينية والخلافات بين أصحاب الأديان .

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