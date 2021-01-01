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"فتح" تنعى اللواء جهاد الغول أحد أهم مرافقي الشهيد "ياسر عرفات"

الإثنين 15 نوفمبر 2021 10:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"فتح" تنعى اللواء جهاد الغول أحد أهم مرافقي الشهيد "ياسر عرفات"



رام الله / سما /

نعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، مفوضية التعبئة والتنظيم، ابنها المناضل والفدائي الصلب اللواء المتقاعد جهاد الغول "أبو حلمي"، الذي انتقل الى رحمة الله تعالى فجر اليوم الاثنين، عن عمر ناهز 70 عاما.

الراحل الغول كان أحد أهم مرافقي الرئيس الشهيد ياسر عرفات، تقاعد برتبة لواء وكان فاعلا في العمل الاجتماعي في حركة "فتح"، وعضوا في هيئة المتقاعدين العسكرين، وخدم شعبه ووطنه خلال خدمته العسكرية وبعدها.

رحل المناضل الغول بعد مسيرة نضالية في حركة "فتح" استمرت حوالي نصف قرن، شارك خلالها في جميع معارك الثورة الفلسطينية، خاصة في لبنان في الدفاع عن القرار الفلسطيني المستقل، وقد أصيب بجروح خطيرة عندما سقطت طائرة الرئيس الراحل الشهيد أبو عمار في الصحراء الليبية عام 1992.

وتقدمت حركة "فتح" بأحر التعازي والمواساة من عائلة الفقيد، داعية الله عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

#فتح #جهاد الغول #ياسر عرفات

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