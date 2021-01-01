الصحة بغزة: تسجيل 6 وفيات و146 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الاثنين ، عن تسجيل 6 حالات وفاة وإصابة "146" إصابة بعد اجراء 1038 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة خلال التقرير الوبائي اليومي ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 70 حالة ، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 48 حالة.

وبينت الصحة ان اجمالي تراكمي للمصابين 185837 اصابة ، واجمالي الحالات النشطة 2213 حالة ، في حين بلغت اجمالي المتعافين 182002 حالة ، اجمالي الوفيات 1622 وفاة

وعن التطعيمات ، اوضحت ان اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1606760 جرعة ، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 491607 شخص