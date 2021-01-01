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رويترز: تراجع أسعار الذهب عن أعلى مستوى في 5 أشهر

الإثنين 15 نوفمبر 2021 10:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رويترز: تراجع أسعار الذهب عن أعلى مستوى في 5 أشهر



وكالات - سما-

 هبطت أسعار الذهب، في تعاملات اليوم الاثنين، وبذلك تراجع المعدن النفيس عن أعلى مستوى له منذ أكثر من خمسة أشهر، والذي تم تسجيله في الجلسة السابقة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 1858.73 دولار للأونصة، بحلول الساعة 04:44 بتوقيت غرينتش، في حين تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 في المئة إلى 1859.30 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 في المئة إلى 24.97 دولار للأونصة.

وهبط البلاتين 1.2 في المئة إلى 1069.54 دولار للأونصة. وتراجع البلاديوم 1.2 في المئة إلى 2084.50 دولار للأونصة.

المصدر: رويترز

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