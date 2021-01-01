مجلس الوزراء يعقد جلسته الأسبوعية في محافظة القدس اليوم

رام الله / سما /

يعقد مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، جلسته الأسبوعية في مقر محافظة القدس.

وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم ، إن الحكومة ستتخد قرارات تتعلق بتعزيز صمود المقدسيين وتمكينهم من مواجهة السياسات العنصرية والتطهير العرقي الذي يتعرضون له من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف ان رئيس الوزراء محمد اشتية سيلتقي عقب جلسة الحكومة مع فعاليات مدينة القدس والمحافظة.

وكان مجلس الوزراء قرر عقد جلساته الأسبوعية خلال الأسابيع والأشهر المقبلة في جميع محافظات الوطن، من أجل الوقوف عن قرب على مطالب المواطنين، وتلبية احتياجاتهم والمحافظة على السلم الأهلي في مجتمعاتهم، وتمكينهم من التصدي للاعتداءات الإسرائيلية.