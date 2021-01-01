  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مجلس الوزراء يعقد جلسته الأسبوعية في محافظة القدس اليوم

الإثنين 15 نوفمبر 2021 09:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مجلس الوزراء يعقد جلسته الأسبوعية في محافظة القدس اليوم



رام الله / سما /

 يعقد مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، جلسته الأسبوعية في مقر محافظة القدس.

وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم ، إن الحكومة ستتخد قرارات تتعلق بتعزيز صمود المقدسيين وتمكينهم من مواجهة السياسات العنصرية والتطهير العرقي الذي يتعرضون له من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف ان رئيس الوزراء محمد اشتية سيلتقي عقب جلسة الحكومة مع فعاليات مدينة القدس والمحافظة.

وكان مجلس الوزراء قرر عقد جلساته الأسبوعية خلال الأسابيع والأشهر المقبلة في جميع محافظات الوطن، من أجل الوقوف عن قرب على مطالب المواطنين، وتلبية احتياجاتهم والمحافظة على السلم الأهلي في مجتمعاتهم، وتمكينهم من التصدي للاعتداءات الإسرائيلية.

الأكثر قراءة اليوم

شاهد الصور: سيف الإسلام القذافي يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الليبية من سبها

حماس تحذر إسرائيل: لن نتوانى في الرد القوي والسريع.. وجاهزون لإعادة ضرب تل أبيب

مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يلتقي رئيس المخابرات المصرية في القاهرة

معضلات وسيناريوهات إسرائيل أمام إيران: "جميع الخيارات سيئة"

بالفيديو: انفجار ضخم يهز تل أبيب

هل أخطأ مفتي الجمهورية في سورية بتفسير سورة في القرآن الكريم؟..

تفعيل رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار للأسر المتعففة في قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

حدود

يديعوت تزعم : الهدوء في غزة لم يحصل في التاريخ

تسهيلات اقتصادية مقابل الهدوء.."واللا ": انفراجة قريبة لصرف المنحة القطرية لموظفي غزة

سسس

خبير عسكري : هذه سياسة "اسرائيل" بالنسبة لغزة حاليا

لي

ستزور حدود غزة ولبنان..ليندا توماس غرينفيلد تصل تل أبيب اليوم

مق

صحيفة: هكذا تخوض المقاومة جبهتها القتالية ضد التجسس الإسرائيلي

الاتصالات الفلسطينية