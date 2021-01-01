رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الإثنين، فعاليات إحياء شعبنا للذكرى الـ33 لإعلان الاستقلال، والذكرى الـ17 لاستشهاد أبو عمار في عدة محافظات.

كما أبرزت الصحف الثلاث تقريرا لمركز "بتسيلم" الحقوقي يرصد فيه استيلاء حكومة الاحتلال على أكثر من 28000 دونم من الأراضي الزراعية والمراعي بوساطة عنف المستوطنين.

وفي يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يتلقى برقيات تهنئة من ملوك ورؤساء دول لمناسبة ذكرى اعلان الاستقلال

- إحياء ذكرى استشهاد أبو عمار وإعلان الاستقلال في جنين

- اللواء الطيراوي ينفي إدلاءه مؤخرًا بتصريحات حول عمل لجنة التحقيق في ظروف استشهاد الرئيس عرفات

- دويكات: التنقلات في الأجهزة الأمنية طبيعية تهدف لتعزيز الحالة الأمنية بمحافظة جنين

- خان يونس: تشييع جثمان فقيد الغربة الشاب أنس أبو رجيلة

- صدى رسائل أبو عمار يتردد فوق جبل صبيح

- بابا الفاتيكان يكرم فريق الإعلام بمجلس حكماء المسلمين

- برعاية الرئيس.. افتتاح مستشفى صفد في مخيم البداوي

- انخفاض الإصابات بسبب الإقبال على تلقي اللقاح.. 3 وفيات و185 إصابة جديدة بـ "كورونا"

- "بتسيلم": 450 هجومًا لمستوطنين على فلسطينيين في غضون عامين

- الافراج عن أسير من رام الله أمضى 19 عاما في سجون الاحتلال

- مقتل شاب مقدسي جراء شجار تخلله إطلاق نار ومصرع مواطنة بحادث دعس في قلقيلية

- اتحاد الشغل المغربي يدعو منظمة العمل الدولية للاهتمام بالشعب الفلسطيني

* "الأيام":

- "بتسيلم": هكذا يستولي الاحتلال على أراضٍ في الضفة بوساطة عنف المستوطنين

- ثلاث وفيات بـ "كورونا" ورصد 185 إصابة.. "الصحة": الوباء يتراجع أمام حملة التطعيم

- دويكات: التنقلات في الأجهزة الأمنية هدفها تعزيز الحالة الأمنية بمحافظة جنين

- عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى مجددًا والاحتلال يعيق الحركة في شوارع الضفة

- غزة: البدء بصرف منحة المساعدات النقدية القطرية غدًا

- تظاهرة في إسرائيل للمطالبة بـاستقبال يهود إثيوبيين

- إسرائيل: المصادقة على تحديد مدة رئاسة الحكومة بثماني سنوات

- وقفة مناهضة للاستيطان في مدينة "خرونغن" الهولندية

* "القدس":

- بتسيلم: "مزارع استيطانية" في الضفة ابتلعت ما يوازي مسطح نفوذ عدة مدن إسرائيلية

- حتى عام 2040 أكثر من 23 ألف وحدة استعمارية في القدس لليهود

- جلسة للحكومة في محافظة القدس

- حراك دبلوماسي للضغط على الاحتلال لنيل الأسرى المضربين عن الطعام حريتهم

- إحياء الذكرى الـ33 لوثيقة الاستقلال في عدة محافظات

- وقفة مناهضة للاستيطان في مدينة "خرونغن" الهولندية

- مواجهات في بيت إكسا وإخطار بوقف البناء ببيت لحم

- 3 وفيات و185 إصابة جديدة بكورونا في الضفة والقطاع