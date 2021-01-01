فتح" تنعى اللواء المتقاعد "جهاد الغول"

رام الله / سما /

نعت حركة " فتح" مفوضية التعبئة والتنظيم ابنها القائد المناضل والفدائي الصلب اللواء المتقاعد جهاد الغول ابو حلمي الذي انتقل الى رحمة الله تعالى فجر اليوم الاثنين في ذكرى اعلان الاستقلال عن عمر ناهز ٧٠ عاما.

الراحل الغول أحد اهم مرافقي الرئيس الراحل ياسر عرفات وترجل عن صهوة جواده فجر اليوم بعد مسيرة نضالية في حركة فتح استمرت حوالي نصف قرن شارك خلال مسيرته في جميع معارك الثورة الفلسطينية وخاصة في لبنان في الدفاع عن القرار الفلسطيني المستقل وقد اصيب بجراح خطيرة وشفي عندما سقطت طائرة الرئيس الراحل الشهيد ابو عمار في الصحراء الليبية عام ١٩٩٢.

وتقاعد برتبة لواء وكان فاعل في العمل اليوم والاجتماعي في حركة فتح وعضو في هيئة المتقاعدين العسكرين وخدم شعبه ووطنه خلال خدمته العسكرية وبعدها.