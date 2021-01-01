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5 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام احتجاجًا على الاعتقال الإداري

الإثنين 15 نوفمبر 2021 09:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أفاد نادي الأسير اليوم الإثنين 15 نوفمبر 2021، بأن خمسة أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، رفضا لاعتقالهم الإداري، أقدمهم الأسير كايد الفسفوس، المضرب منذ 124 يوما.

وذكر في بيانه الصحفي اليومي، أن الأسرى المضربين إلى جانب الفسفوس، هم: علاء الأعرج منذ (100 يوما)، وهشام أبو هواش منذ (90 يوما)، ولؤي الأشقر المضرب منذ (36 يومًا)، عياد الهريمي المضرب عن الطعام منذ (54 يوما).

فيما يخوض الأسير راتب حريبات إضرابا عن الطعام منذ (38 يوما)، تضامنا مع الأسرى الأربعة.

وبدوره، أشار الناطق الاعلامي باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، إلى أن الأسرى الخمسة يعانون أوضاعا صحية غاية في الخطورة، من نقص كمية السوائل والفيتامينات، وعدم انتظام في دقات القلب، وإنهاك وإعياء شديدين، خاصة الأسيرين الفسفوس، لافتا إلى أن هناك احتمالية لتعرضه لانتكاسة صحية مفاجأة، الأمر الذي يؤثر على الجهاز العصبي والدماغ.

وأوضح أن الوضع صعب جدًا، وفي أي لحظة قد يرتقي أحد هؤلاء الأسرى شهيدًا، إذا استمرت المعاناة والألم، خاصة في ظل تعنت ورفض الاحتلال الإفراج عنهم، مؤكدًا على  ضرورة تدخل المجتمع الدولي بشكل عاجل لإنقاذ حياتهم، وذلك في ضوء تدهور حالتهم الصحية والخطر المحدق بهم.

يشار إلى أن نيابة الاحتلال أوقفت الخميس الماضي، أمر الاعتقال الإداريّ بحق الأسير القواسمة، وقررت الإفراج عنه في فبراير المقبل، في حين أعادت تعليق الاعتقال الإداري للأسير كايد للمرة الثانية، بعد التماس تقدم به محامي الهيئة لمحكمة الاحتلال العليا لإنهاء اعتقاله.

ويذكر  أن تعليق الاعتقال الإداري للأسير لا يعني إلغاء اعتقاله، بل يتحوّل إلى "أسير" غير رسمي في المستشفى، بحيث يبقى تحت حراسة "أمن" المستشفى، بدلا من حراسة السّجانين.

#الأسرى #الاعتقال الإداري #نادي الأسير

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