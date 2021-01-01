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الشرطة والأمن الوقائي يحبطان وقوع جريمة قتل في رام الله

الإثنين 15 نوفمبر 2021 08:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة والأمن الوقائي يحبطان وقوع جريمة قتل في رام الله



رام الله / سما /

أحبطت الشرطة اليوم الإثنين وبالتعاون مع جهاز الأمن الوقائي وقوع جريمة قتل بسبب خلافات مالية، وقبضت على 3 أشخاص مشتبه فيهم في رام الله.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أن معلومات وردت لإدارة المباحث العامة في شرطة محافظة رام الله والبيرة من قبل جهاز الأمن الوقائي حول قيام مجموعة من الأشخاص بالتخطيط لقتل أحد المواطنين بسبب خلافات مالية.

ومن خلال عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات من قبل المباحث العامة والأمن الوقائي تم التعرف على هوية الأشخاص وتحديد مكانهم وبعد استصدار إذن تفتيش من النيابة العامة ألقي القبض على 3 أشخاص في أحد المنازل وإحباط وقوع جريمة قتل لأحد الأشخاص.

وأفادوا خلال سماع أقوالهم بالتخطيط لارتكاب سرقات باستخدام وسائل متطورة مثل التصوير بالطائرة.

وتم التحفظ على الأشخاص الثلاثة وتوقيفهم من قبل النيابة العامة من أجل استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

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