يديعوت تزعم : الهدوء في غزة لم يحصل في التاريخ

القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية صباح اليوم الاثنين، أن قطاع غزة يشهد هدوء مع إسرائيل لم نشهده في التاريخ.



ووفقاً للصحيفة العبرية، تحاول حماس الإظهار للوسطاء بأنها قادرة على فرض الهدوء التام والشامل في القطاع ومنع إطلاق أي صواريخ تجاه إسرائيل وضبط الحدود.



يشار إلى أن حالة الهدوء التي يشهدها القطاع مصحوبة بمجموعة من التسهيلات الإسرائيلية لقطاع غزة، خلافاً للحوارات واللقاءات المكوكية في القاهرة لوفود إسرائيلية وممثلين عن الفصائل الفلسطينية ضمن المساعي للوصول لحالة هدوء طويلة الأمد.