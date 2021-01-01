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أمير سعوي يهاجم نصرالله على خلفية تصريحات وزير الدفاع الكولومبي

الإثنين 15 نوفمبر 2021 08:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أمير سعوي يهاجم نصرالله على خلفية تصريحات وزير الدفاع الكولومبي



وكالات

هاجم الأمير السعودي، عبد الرحمن بن مساعد، أمين عام "حزب الله" اللبناني، حسن نصرالله، على خلفية تصريحات وزير الدفاع الكولومبي، دييغو مولانو، بخصوص مراقبة أنشطة الحزب.وعلى حسابه في "تويتر"، أعاد الأمير عبد الرحمن بن مساعد نشر خبر حول  إعلان وزير الدفاع الكولومبي أن حكومة بلاده تراقب أنشطة "حزب الله" على أراضيها في ظل اتهامه بارتكاب أعمال إجرامية، حيث اعتبر أنه (حزب الله)، يمثل خطرا لكولومبيا من جهة فنزويلا.

وعلق الأمير على الخبر قائلا: "حزب الضاحية.. ينشر رسالته في كل مكان..ليتها رسالة سامية.. بل دامية بالمخدرات والإجرام والإرهاب.. لن تكون كولومبيا آخر المطاف.. ولا زال سيد الضاحية يتحدث عن مثل الحزب والمقاومة وأخلاقياتها في كل خطاب.. كذاب مقرف!"

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