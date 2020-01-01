غانتس إلى دبي و "إلبيت" العسكرية تفتح فرعا لها في الإمارات

القدس المحتلة / سما /

أعلنت شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية التي تعمل على تطوير وتصنيع نظم إلكترونية للأسلحة المتطورة، فتح فرع لها في دولة الإمارات، بحسب ما ورد في بيان لها، أمس الأحد، وذلك قبيل زيارة مقررة لوزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، إلى دبي بعد أيام.

ومن المقرر أن يزور غانتس دبي لافتتاح أول جناح إسرائيلي في معرض تجاري للصناعة العسكرية في الإمارات، وفق ما أعلنه مكتبه الأحد.

وجاء في بيان الشركة المصنعة للطائرات العسكرية المسيرة من طراز "هيرميس"، وأنظمة الاستطلاع الكهروضوئية إنها أنشأت الفرع في دبي من أجل "إنشاء تعاون طويل الأمد مع القوات المسلحة للإمارات".

ونقل البيان عن نائب رئيس شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية، ران كريل، التي حققت مبيعات تتجاوز قيمتها 4.6 مليارات دولار في 2020، قوله "تعد الإمارات ودول أخرى في المنطقة أسواقا جديدة مهمة لأنظمة إلبيت".

وأضاف "نعتقد أن منتجاتنا تضعنا في مكانة جيدة لتلبية الاحتياجات والفرص في المنطقة".

وتزامن إعلان شركة "إلبيت سيستمز" مع زيارة قائد سلاح الجو الإسرائيلي الجنرال عميكام نوركين، إلى الإمارات لأول مرة نهاية الأسبوع لحضور معرض دبي للطيران.

وكان نظيره الإماراتي زار إسرائيل نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لحضور تدريب عسكري دولي جنوب البلاد.

ويأتي افتتاح فرع شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية عقب التطبيع بين إسرائيل ودول عربية بينها الإمارات والبحرين صيف 2020، ضمن "الاتفاقيات الإبراهيمية" برعاية إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.