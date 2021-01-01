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إسرائيل تفتح حدودها للسياح المطعمين بلقاح "سبوتنيك V"

الإثنين 15 نوفمبر 2021 07:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تفتح حدودها للسياح المطعمين بلقاح "سبوتنيك V"



القدس المحتلة / سما /

سيتمكن السياح الذين تم تطعيمهم بلقاح "سبوتنيك V" الروسي، وفقا لشروط معينة، من الدخول إلى إسرائيل اعتبارا من 15 نوفمبر، بحسب ما ذكرته وكالة "نوفوستي".

وكان وزير السياحة الإسرائيلي، كونستانتين رازفوزوف، قد صرح الشهر الماضي لوكالة "نوفوستي" بأنه تم اتخاذ قرار للسماح للسائحين الذين تم تطعيمهم بلقاح "سبوتنيك V " بدخول إسرائيل اعتبارا من 15 نوفمبر، ولكن إدراج السلطات الإسرائيلية روسيا في قائمة "الدول الحمراء" بالنسبة لـ COVID يمكن أن يؤجل تنفيذ القرار لعدة أسابيع.

إلا أن مصدرا حكوميا قال لنوفوستي الأسبوع الماضي إن قرار دخول إسرائيل اعتبارا من 15 نوفمبر للسياح الذين تم تطعيمهم بـ سبوتنيك V لا يزال قائما ومنظورا فيه.

في 1 نوفمبر، فتحت إسرائيل حدودها أمام السياح الذين تم تطعيمهم بلقاحات معتمدة من منظمة الصحة العالمية.

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