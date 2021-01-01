جرائم العنف في القدس والضفة والداخل: مقتل شاب واصابة 9 آخرين

القدس المحتلة/سما/

شهد يوم الأحد، أحداثَ عنف وجرائم في مناطق 48 والضفة الغربية والقدس المحتلّتين، أسفرت عن مقتل شابٍ وإصابة آخرين، بالإضافة إلى إلحاق أضرار جسيمة في الممتلكات. كما تمّ اعتقال أشخاص يُشتبه بتورّطهم في بعض الجرائم.

وتسبّبت أحداث العنف، بمقتل شاب، وإصابة 9 آخرين، تراوحت إصاباتهم بين الطفيفة والخطيرة، في ما يعدّ مؤشرا يثير القلق إزاء الجرائم المرتَكبة، وبخاصّة في الضفة والقدس، اللتين ازدادت وتيرة ارتكاب الجرائم فيهما في الآونة الأخيرة، الأمر الذي ينمّي المخاوف من أن تلحق معدّلات الجريمة فيهما -وإن تدريجيًّا- بمعدّل الجريمة في مناطق 48.

وفي القدس، أعلنت الطواقم الطبية في مشفى "شعاريه تسيدك"، بعد عصر الأحد، عن وفاة الشاب محمد عزام الكسواني (30 عامًا) ابن مدينة القدس، والذي كان قد أصيب في وقت سابق الأحد، بجراح خطيرة جراء شجار نشب بين عمّال عرب، بحسب بيان للشرطة الإسرائيلية.

كما أصيب عامل آخر بجراح متوسطة وهو أيضًا من القدس، إثر الشجار ذاته، والذي اندلع في ورشة بناء يعملان فيها، بالقرب من فندق "أورينت" في المدينة.



وفي وقت لاحق من مساء الأحد، شهد حيّ رأس العامود في المدينة، اعتداءت وتفجيرا على خلفية الشجار ذاته.

وفي الضفة الغربية، أصيب شخصان على الأقل بجروح وصفت بـ"الخطيرة" في إطلاق نار خلال شجار اندلع في قرية برطعة، مساء الأحد.

وأفادت الطواقم الطبية الإسرائيلية بأنها نقلت شخصين إلى مستشفى "هيلل يافي" في الخضيرة. ووصفت حالة المصابين بـ"الخطيرة". وذكرت أن طواقم الإسعاف التابعة لجمعية "الهلال الأحمر" الفلسطينية نقلت مصابين خلال الشجار (لا يعرف عددهم) إلى مستشفيات الضفة الغربية؛ ليكون عدد المصابين 3 على الأقل.

كما تمّ إشعال 21 حريقا في محلات تجارية في الخليل، منذ يوم الجمعة الماضي.





وقالت بلدية الخليل في بيان، الأحد، إن الإطفائية التابعة للبلدية "تعاملت مع 20 بلاغًا خلال الـ48 ساعة الماضية"، على خلفية تجدد الشجار بين عائلتي أبو عيشة - العويوي والجعبري في المدينة.

وكانت أحداث العنف في الخليل، والتي تتجدّد بين فترة وأخرى، قد اندلعت في تموز/ يوليو الماضي، حينما قُتل الشاب باسل الجعبري (39 عاما) في جريمة قتل ارتُكِبت في المدينة، إذ تعرّض لإطلاق النار عندما تواجد وسط المدينة، داخل سيارة أجرة يعمل عليها.

وذكرت البلدية أن الحرائق طالت ثلاث مركبات وحافلتين ومحلات تجارية ومصنعًا وكراجات ومشاغل ومطاعم في مختلف أرجاء المدينة، موضحة أنها خلّفت خسائر مادية كبيرة.

كما تمّ إحراق محل تجاري ومقهى في منطقة باب الزاوية، الأحد، وقد أعقب ذلك إطلاق نار بين مسلحين من العائلتين اللتين كان يُفتَرَض أن تجتمعا مساء السبت في الخليل، لمناقشة الملف الذي تتابعه لجنة رئاسية يقودها رجل الإصلاح داود الزير.



وناشدت بلدية الخليل، عائلات المدينة وعشائرها، التدخل لإنهاء الخلاف الدائر بين العائلتين، ومصادرة "الأسلحة غير الشرعية".

أما في مناطق 48، فقد أُصيب عدد من الأشخاص في شجار اندلع بين عائلتين من مدينة رهط، وتجدد في مشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع، بحسب ما ذكرت الشرطة في بيان صدر عنها مساء الأحد.

وجاء ذلك بالتزامن مع مصادقة الحكومة الإسرائيلية على اقتراح وزارة الأمن الداخلي، بإقامة محطات شرطة بلدية في 8 بلدات عربية. والبلدات العربية التي يشملها القرار: جسر الزرقاء، وطرعان، وعرعرة النقب، وكفر ياسيف، وكفر قاسم، وشقيب السلام، وجلجولية وكفر كنا.



واعتقلت الشرطة 19 شخصا للاشتباه بتورطهم في الشجار الذي لم تعرف خلفيته بعد. وأشارت مصادر محلية إلى أن الشجار شهد إطلاق للنار وتراشقا بالحجارة في محيط المشفى، بالإضافة إلى الطعن.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها ناشطون من موقع الشجار، شبانا يتراشقون بالحجارة بحضور دوريات تابعة للشرطة البلدية في بئر السبع. كما سُمع في أحد المقاطع أزيز رصاص قويّ.

وبحسب مصادر محلية، فإن الشجار اندلع في مفرق شوكت - السقاطي وأسفر عن إصابة شخص. وبعد نقله إلى المستشفى، تجدد الشجار بين العائلتين. كما شهد محيط "سوروكا" تراشق حجارة وإطلاق نار وطعن؛ ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص، بحسب بيان صدر عن المشفى، لتكون الحصيلة 5 أشخاص على الأقل.