ستزور حدود غزة ولبنان..ليندا توماس غرينفيلد تصل تل أبيب اليوم

القدس المحتلة/سما/

من المقرر أن تصل سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد، اليوم الإثنين، إلى تل أبيب في أول زيارة لها منذ توليها منصبها في فبراير/ شباط الماضي.

وبحسب صحيفة معاريف العبرية، فإن غرينفيلد ستلتقي بالرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، ووزير الخارجية يائير لابيد، ووزير الجيش بيني غانتس، ومسؤلين كبار، دون الإشارة إلى عقد لقاء متوقع مع رئيس الحكومة نفتالي بينيت.



ويرجح أن تتوجه السفيرة الأميركية إلى رام الله، للقاء كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية.

وسيرافق غرينفيلد في زيارتها إلى تل أبيب، السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان والذي روج لبرنامج زيارتها ويضمن متحف “ياد فاشيم”.

ومن المقرر أن تقوم السفيرة الأميركية بجولة أمنية مع نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسلي هاليفي للإطلاع على القبة الحديدية، ومعبر كرم أبو سالم وبعض المناطق الحدودية مع غزة ولبنان.