واللا العبري: انفراجة قريبة لصرف المنحة القطرية لموظفي غزة

القدس المحتلة/سما/

ذكر موقع واللا العبري، إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تستعد لزيارة رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، لإجراء مناقشات بشأن التهدئة في غزة وإمكانية إتمام صفقة تبادل أسرى.

ووفقًا للموقع، فإن الجيش الإسرائيلي يخشى من أن يؤدي التقدم في المفاوضات إلى موجة من “العنف والإرهاب” على حدود غزة، كما يصفها.

وبحسب الموقع، فإنه في ذات الوقت، فإن الجيش الإسرائيلي يرى أن حماس والمنظمات الأخرى مقيدة ولا تتعجل لخوض حرب جديدة مع إسرائيل.

وأشار الموقع إلى وجود جهود أمنية وسياسية للتوصل إلى اتفاقات بشأن آلية دفع رواتب الآلاف من الموظفين المدنيين في حكومة حماس كجزء من المنحة القطرية، ومن المتوقع أن يكون هناك انفراجة خلال الأيام المقبلة بهذا الشأن وهو أمر سيؤخر التصعيد مع غزة.

وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية إنه في هذه المرحلة لا توجد نية لدى الجانب الإسرائيلي لتغيير سياسته تجاه صفقة أسرى الحرب والمفقودين، وتبقى الخطوط الحمراء كما هي.

ووفقًا للموقع، فإن الجيش الإسرائيلي يعمل حاليًا بالتعاون مع جهاز الشاباك على إنشاء آلية لرصد ومراقبة دخول التجار الفلسطينيين من قطاع غزة للعمل داخل إسرائيل بعد زيادة التصاريح إلى 10 آلاف.

وبحسب مصادر أمنية إسرائيلية، فإنه مع تفعيل الآلية، سيزيد المستوى السياسي عدد الفلسطينيين الذين يدخلون إسرائيل للعمل بما يتجاوز الحصة المقررة وهي عشرة آلاف.

وقال مصدر أمني إسرائيلي “هذه خطوة تهدئ المنطقة وتكبح الإرهاب وتعطي الأمل لجانب غزة”. وفق تعبيره.