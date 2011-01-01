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ليبيا: النيابة العسكرية تطالب مفوضية الانتخابات بتعليق ترشح حفتر والقذافي

الإثنين 15 نوفمبر 2021 04:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ليبيا: النيابة العسكرية تطالب مفوضية الانتخابات بتعليق ترشح حفتر والقذافي



طرابلس/سما/

أفادت وسائل إعلام بأن النيابة العسكرية في ليبيا طالبت مفوضية الانتخابات بتعليق إجراءات ترشح خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي في انتخابات الرئاسة القادمة.

وتداولت وسائل إعلام ليبية وثيقة قيل إن وكيل النيابة في مكتب المدعي العام العسكري، محمد غرودة، بعث بها إلى رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، وهي تشير إلى أن حفتر والقذافي يواجهان اتهامات جنائية بالتورط في عدة قضايا متعلقة بقتل مدنيين.

ولفت غرودة إلى أن النيابة كانت قد أصدرت أوامر بالضبط والإحضار بحق حفتر والقذافي على ذمة التحقيق في تلك القضايا.

وجاءت في الوثيقة: "يطلب إيقاف السير في إجراءات ترشح المذكورين أعلاه إلى حين امتثالهما للتحقيق فيما أسند إليهما من وقائع، كما نحملكم المسؤولية القانونية حالة مخالفة ذلك، مع ضرورة موافاتنا بما يفيد الاستلام والإجراءات المتخذة من قبلكم".

وسائل إعلام ليبية: النيابة العسكرية تطالب مفوضية الانتخابات بتعليق ترشح حفتر والقذافي
ويأتي ذلك في ظل إعلان مفوضية الانتخابات اليوم الأحد عن قبولها أوراق ترشح سيف الإسلام القذافي، ليصبح بذلك ثاني مرشح في انتخابات الرئاسية الليبية المقرر إجراؤها في ليبيا في ديسمبر بعد عبدالحكيم بعيو.

وأكدت المحكمة الجنائية الدولية اليوم أن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها بحق نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي عام 2011 لا تزال سارية.



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#النيابة العسكرية الليبية #خليفة حفتر #سيف الاسلام القذافي #الانتخابات الليبية

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