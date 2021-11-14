شاهد: فرحة "جنونية" لدجوكوفيتش بعد مفاجأة منتخب بلاده الكبرى

وكالات/سما/

عبر نجم التنس الصربي نوفاك دجوكوفيتش عن فرحته بطريقة "جنونية" بعد تأهل منتخب صربيا إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، على حساب نظيره البرتغالي.، بفوزه عليه في عقر داره (2-1).

ونشر دجوكوفيتش، المصنف الأول عالميا، مقطع فيديو عبر صفحته على تطبيق "إنستغرام" في خاصية "ستوري" وهو يتفاعل بجنون مع تأهل منتخب بلاده إلى مونديال قطر 2022.



كما نشر صورة وعلق عليها: "نحن ذاهبون إلى قطر".

Джокович спустя 0,1018386 секунды после выхода сборной Сербии на ЧМ-2022 ⚽️



Новак просто сошел с ума от радости за соотечественников ????????????????????????



???? инстаграм Джоковича pic.twitter.com/vqLDcX3txn — Матч ТВ (@MatchTV) November 14, 2021

وتمكن منتخب صربيا من رد الصاع صاعين بعد تأخره بهدف مبكر في الدقيقة الثانية من انطلاق صافرة البداية، إلى فوز (2-1)، بتسجيله هدفين متتاليين، الأول سجله لاعب خط الوسط دوشان تاديتش بحلول الدقيقة 33 من زمن الشوط الأول. ومن ثم اقتنص زميله المهاجم ألكسندر ميتروفيتش هدف الفوز الثاني "العالمي" لبلاده في الوقت القاتل، عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة يوم الأحد، على ملعب "النور" في العاصمة لشبونة، بحضور رئيس البلاد وجمهور غفير في المدرجات.



واحتل منتخب صربيا صدارة المجموعة الأولى برصيد 20 نقطة، ليحجز مقعدا له في مونديال "قطر 2022"، وترك المركز الثالث لنظيره البرتغالي، الذي سيضطر لخوض الملحق الأوروبي المكمل على أمل التأهل من بوابته.