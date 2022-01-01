7 منتخبات أوروبية إلى مونديال قطر 2022

وكالات/سما/

أسفرت مباريات يوم الأحد من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، صعود ثلاثة منتخبات أخرى إلى العرس الكروي العالمي في قطر شتاء 2022.

وفجر المنتخب الصربي مفاجأة من العيار الثقيل بانتزاعه بطاقة التأهل إلى مونديال 2022، من نظيره البرتغالي بفوزه عليه في عقر داره (2-1) في الوقت القاتل، عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة على ملعب "النور" في العاصمة لشبونة، بحضور رئيس البلاد وجمهور غفير في المدرجات.

وحسم منتخب صربيا صدارة المجموعة الأولى لصالحه برصيد 20 نقطة، متفوقا بفارق ثلاث نقاط على نظيره البرتغالي، الذي سيضطر قائده كريستيانو رونالدو وزملاؤه لخوض الملحق الأوروبي المكمل، على أمل الوصول إلى العرس الكروي في العام المقبل.

كما انتزع منتخب كرواتيا بطاقة العبور إلى كأس العالم 2022، من ضيفه الروسي بفوزه عليه بهدف وحيد جاء بـ"نيران صديقة" سجله المدافع الروسي فيودور كودرياشوف خطأ في مرماه، عند الدقيقة 81 من عمر المباراة، التي جرت على ملعب "ماكسيمير ستاديون" في العاصمة زغرب، أمام أكثر من 30 ألف متفرج، وتحت أمطار غزيرة.

واحتلت كرواتيا صدارة المجموعة الثامنة برصيد 23 نقطة، متجاوزة بفارق نقطة واحدة روسيا، التي ستخوض الملحق الأوروبي المؤهل.

وحجز المنتخب الإسباني مقعدا له في مونديال قطر، بفوزه على ضيفه السويدي بهدف وحيد أيضا، سجله المهاجم ألفارو موراتا في الوقت القاتل، بحلول الدقيقة 86 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "لا كارتوخا" في مدينة إشبيلية.

وتربعت إسبانيا على عرش صدارة المجموعة الثانية برصيد 19 نقطة، وتلتها السويد في المرتبة الثانية، وستلعب أيضا في الملحق الأوروبي في نهاية مارس المقبل.

والتحقت كرواتيا، صربيا وإسبانيا، بكل من منتخبات ألمانيا والدنمارك وفرنسا وبلجيكا، التي حجزت مقاعدها في مونديال قطر 2022.

ويتأهل 13 منتخبا عن القارة الأوروبية إلى نهائيات كأس العالم، وهي أبطال المجموعات العشر، بينما تخوض المنتخبات الوصيفة ملحقا فاصلا بمشاركة منتخبين مؤهلين من دوري الأمم الأوروبية، وستقسم المنتخبات الـ12 على ثلاثة مسارات تحدد بموجب قرعة، ويتنافس في كل منها أربعة منتخبات بنظام نصف نهائي (24-25 مارس المقبل) ومباراة نهائية (28-29 مارس المقبل)، لتحديد هوية المنتخبات الثلاثة الأخرى التي ستمثل القارة العجوز في مونديال قطر 2022.

وفيما يلي المجموعات التي حسمت هوية البطل فيها:



المجموعة الأولى:

1- صربيا 20 نقطة

2- البرتغال 17 نقطة

3- لوكسمبورغ 9 نقاط

4- إيرلندا 6 نقاط

5- أذربيجان نقطة واحدة

6- قطر شاركت من دون احتساب النقاط.



المجموعة الثانية:

1- إسبانيا 19 نقطة

2- السويد 15 نقطة

3- اليونان 7 نقاط

4- جورجيا 5 نقاط

5- كوسوفو 3 نقاط.

المجموعة الرابعة:​

1- فرنسا 15 نقطة

2- فنلندا 11 نقطة

3- أوكرانيا 9 نقاط

4- البوسنة والهرسك 7 نقاط

5- كازاخستان 3 نقاط.

المجموعة الخامسة:

1- بلجيكا 19 نقطة

2- ويلز 14 نقطة

3- جمهورية التشيك 11 نقطة

4- إستونيا 4 نقاط

5- بيلاروس 3 نقاط.

المجموعة السادسة:

1- الدنمارك 27 نقطة

2- إسكتلندا 20 نقطة

3- إسرائيل 13 نقطة

4- النمسا 13 نقطة

5- جزر فاروه 4 نقاط

6- مولدوفا نقطة واحدة.

المجموعة الثامنة:

1- كرواتيا 23 نقطة

2- روسيا 22 نقطة

3- سلوفاكيا 14 نقطة

4- سلوفينيا 14 نقطة

5- مالطا 5 نقاط

6- قبرص 5 نقاط.

المجموعة العاشرة:

1- ألمانيا 27 نقطة

2- مقدونيا الشمالية 18 نقطة

3- رومانيا 17 نقطة

4- أرمينيا 12 نقطة

5- أيسلندا 9 نقاط

6- ليشتنشتاين نقطة واحدة.