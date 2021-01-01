الاحتلال ينقل الأسير زياد الشاتي إلى مستشفى"رمبام"

القدس المحتلة/سما/

أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى،اليوم الأحد، أن مخابرات الاحتلال نقلت الأسير زياد جمال الشاتي من مركز تحقيق الجلمة إلى مستشفى “رمبام” في مدينة حيفا دون معرفة تفاصيل.

وقال والد الأسير القيادي في حركة فتح جمال الشاتي: “منذ اعتقاله وهو معزول ويتعرض للتعذيب في زنازين الجلمة، واخباره مقطوعة. نحمل الإحتــلال المسؤولية الكاملة عن سلامته وحياته”.



وأضاف: “نشعر بقلق على حياة إبننا زياد، ولا فكرة لدينا عن وضعه الصحي منذ زجه في زنازين التعذيب ” ، داعيا مؤسسات حقوق الإنسان والصليب الأحمر لزيارته والإطلاع على وضعه وطمأنة ذويه.

يذكر أن الأسير الشاتي، طالب في قسم العلوم السياسية في جامعة بيرزيت، وهو أحد قيادات شبيبة فتح في الجامعة، ويخضع للتحقيق منذ اعتقل في الرابع والعشرين من اكتوبر الماضي.