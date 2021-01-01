تل أبيب توصي الإسرائيليين بعدم السفر إلى تركيا وتدعو رعاياها "المغادرة في أسرع وقت ممكن"

القدس المحتلة/سما/

أصدرت "هيئة مكافحة الإرهاب" الإسرائيلية بيانا، يوم الأحد، أوصت فيه الإسرائيليين بتجنب السفر إلى تركيا، داعية رعاياها هناك إلى "المغادرة في أسرع وقت ممكن".



وقالت الهيئة في البيان: "في ظل ارتفاع مستوى التهديد ووجود مخاطر من تنفيذ هجمات ضد إسرائيليين، توصي هيئة مكافحة الإرهاب بتجنب السفر إلى تركيا، وتنصح المتواجدين هناك بالمغادرة في أسرع وقت ممكن".

كما دعت الهيئة السياح الإسرائيليين المقيمين حاليا في تركيا إلى الامتناع عن الوصول إلى المواقع السياحية المزدحمة، والامتثال لتعليمات مسؤولي الأمن والإعلام المحليين.

يذكر أن السلطات التركية اعتقلت في وقت سابق من هذا الأسبوع زوجين إسرائيليين بتهمة التجسس، لتصويرهما مقر إقامة الرئيس رجب طيب أردوغان.

ووصف رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت قضية اعتقال الزوجين بأنه "موقف معقد".