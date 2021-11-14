بالفيديو: انفجار ضخم يهز تل أبيب

القدس المحتلة/سما/

اندلع حريق في مجمع لمرائب السيارات جنوب تل أبيب أدى إلى وقوع انفجار كبير.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل فيديو يوثق لحظة وقوع الانفجار الذي سبقه اشتعال الحريق.

שריפה פרצה באזור יד אליהו בדרום תל אביב, ככה"נ מתחם מוסכים עולה באש

(צילום: לידור מנצור)@netzer_ben pic.twitter.com/q7XuLL3d88 — גלצ (@GLZRadio) November 14, 2021

وأفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية بأن الانفجار الناجم عن الحريق وقع في شارع ياد هاروتزيم جنوب تل أبيب وأدى إلى إطلاق صافرات الإنذار.

وأشارت إلى أن فرق الإطفاء حضرت إلى المكان وتعمل على إخماده، فيما لم ترد أي معلومات عن وقوع إصابات حتى الآن.