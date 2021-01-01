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النقب: إصابات خلال شجار اندلع في مستشفى واعتقال 14 شخصا

الأحد 14 نوفمبر 2021 10:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
النقب: إصابات خلال شجار اندلع في مستشفى واعتقال 14 شخصا



القدس المحتلة /سما/

أصيب عدد من الأشخاص في شجار اندلع بين عائلتين من مدينة رهط وتجدد في مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع، بحسب ما ذكرت الشرطة في بيان صدر عنها، مساء اليوم، الأحد.

واعتقلت الشرطة الاسرائيلية 14 شخصا للاشتباه بتورطهم في الشجار الذي لم تعرف خلفيته بعد. وأشارت مصادر محلية إلى أن الشجار شهد إطلاق نار وطعن وتراشق بالحجارة.

ويظهر في مقاطع الفيديو التي تداولها الناشطون من موقع الشجار، شبان يتراشقوت بالحجارة بحضور دوريات إنفاذ تابعة للشرطة البلدية في بئر السبع، وسُمع في أحد المقاطع أزيز الرصاص.

وذكرت الشرطة في بيانها أنها "تلقت بلاغًا عن مشاجرة بين عائلتين في مستشفى "سوروكا"، أصيب خلالها شابان من رهط وهما بحاجة إلى علاج طبي".

وأضافت أن عناصرها وصلوا إلى المكان وشرعوا بالتحقيق.

وبحسب مصادر محلية، فإن الشجار اندلع في مفرق شوكت-السقاطي وأسفر عن إصابة شخص. وبعد نقله إلى المستشفى، تجدد الشجار بين العائلتين.

وشهد محيط مستشفى "سوروكا" تراشق حجارة وإطلاق نار وطعن؛ وسط أنباء عن إصابة شخصين على الأقل.

وطالبت إدارة المستشفى المرضى والمرافقين والموظفين في قسم الطوارئ في "سوروكا" بعدم مغادرة مبنى القسم بسبب إطلاق النار.

ووصلت إلى المكان قوات كبيرة من الشرطة. وأعلنت الشرطة لاحقا اعتقال 14 شخصا على خلفية الشجار.

#مستشفى سوروكا #شجار #اطلاق نار #الشرطة الاسرائيلية #اسرائيل #النقب

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