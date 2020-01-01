شركة “إلبيت سيستمز” العسكرية الإسرائيلية تفتح فرعا في الإمارات

القدس المحتلة /سما/ أ ف ب

أعلنت شركة “إلبيت سيستمز” الإسرائيلية للأسلحة المتطورة الأحد فتح فرع لها في الإمارات العربية المتحدة، في خطوة تأتي قبيل زيارة مقررة لوزير الجيش الإسرائيلي إلى دبي مطلع الأسبوع.

وقالت الشركة المصنعة للطائرات العسكرية المسيّرة من طراز “هيرميس” وأنظمة استطلاع كهروضوئية، في بيان إنها أنشأت الفرع من أجل “إنشاء تعاون طويل الأمد مع القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة”.

ويأتي افتتاح الفرع في أعقاب “اتفاقيات أبراهام” الاسم الذي أطلق على عملية التطبيع بين إسرائيل ودول عربية بينها الإمارات والبحرين صيف 2020 برعاية إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ونقل البيان عن ران كريل نائب الرئيس الشركة التي حققت مبيعات تتجاوز قيمتها 4,6 مليارات دولار في 2020، “تعد الإمارات ودول أخرى في المنطقة أسواقا جديدة مهمة لأنظمة إلبيت”.

وأضاف “نعتقد أن منتجاتنا تضعنا في مكانة جيدة لتلبية الاحتياجات والفرص في المنطقة”.

يتزامن الإعلان مع زيارة قائد سلاح الجو الإسرائيلي الجنرال عميكام نوركين الإمارات لأول مرة نهاية الأسبوع لحضور معرض دبي للطيران. وكان نظيره الإماراتي قد زار إسرائيل نهاية تشرين الأول/أكتوبر لحضور تدريب عسكري دولي في جنوب البلاد.

ومن المقرر أن يزور وزير الجيش الإسرائيلي ورئيس أركان الجيش الأسبق بيني غانتس دبي مطلع الأسبوع لافتتاح “أول جناح إسرائيلي” في معرض تجاري للصناعة العسكرية في الإمارات، وفق ما أعلن مكتبه الأحد.