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الصحة الاسرائيلية توافق على اقتراح تطعيم الأطفال من سن 5 إلى 11 ضد وباء كورونا

الأحد 14 نوفمبر 2021 09:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الاسرائيلية توافق على اقتراح تطعيم الأطفال من سن 5 إلى 11 ضد وباء كورونا



القدس المحتلة /سما/

قبل مدير عام وزارة الصحة الاسرائيلية البروفيسور نحمان آش بتوصية فريق علاج الأوبئة والفريق الاستشاري للقاحات الكورونا بتطعيم الأطفال من سن الخامسة حتى 11 ضد فيروس كورونا.

وأوضح البروفيسور آش أن الغالبية العظمى من أعضاء اللجنة يعتقدون أن اللقاح يتمتع بملف أمان جيد، وتشير البيانات ان فاعلية اللقاحات التي قدمتها شركة Pfizer تصل إلى نسبة 91٪ في الوقاية من الأمراض لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عامًا بحسب دراسة سريرية خاضعة للرقابة. 

وسيتم تحديد موعد بدابة التطعيمات لهذه الفئة العمرية في الأيام القادمة، كما أُبلغت صناديق المرضى في وقت سابق أن اللقاحات المخصصة للأطفال ستصل إلى إسرائيل هذا الأسبوع.

جاء هذا بعد موافقة لجنة اللقاحات وطاقم علاج الأوبئة الاسرائيليّة، مساء الأربعاء الماضي، على تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5-11 سنة ضد وباء كورونا.

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