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لقاءات فلسطينية إسرائيلية في أوسلو: الدول المانحة تنوي زيادة التحويلات المالية للسلطة

الأحد 14 نوفمبر 2021 09:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
لقاءات فلسطينية إسرائيلية في أوسلو: الدول المانحة تنوي زيادة التحويلات المالية للسلطة



القدس المحتلة /سما/

أفاد تقرير لصحيفة غلوبس الإسرائيلية أن لجنة تنسيق المساعدات AHLC ستجتمع هذا الأسبوع في عاصمة النرويج، أوسلو، لحضور الاجتماع نصف السنوي للدول المانحة للسلطة الفلسطينية.

وذكر التقرير أن وزير التعاون الاقليمي، عيساوي فريج، سيمثل اسرائيل و سيبدل جهدا كبيرا من أجل تقديم مساعدات مدنية واقتصادية للفلسطينيين. مضيفا أن هذه هي المرة الأولى التي سيلتقي فيها المندوبون منذ سنوات عديدة، بشكل مباشر بدلاً من مؤتمر عبر الفيديو.

وأكدت مصادر مطلعة على الأمر لصحيفة غلوبس الإسرائيلية، أن فريج سيلتقي برئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد اشتية، ووزير المالية الفلسطيني شكري بشارة. 

وأشارت المصادر إلى أن فريج، سيعرض للدول المانحة، الموقف الإسرائيلي الجديد، والذي يركز على زيادة الدعم والتبرعات للسلطة الفلسطينية التي تمر بأزمة اقتصادية كبيرة.

يشار إلى أنه تم تأسيس عام 1993 لجنة تنسيق المساعدات AHLC وتتمثل مهمتها الرئيسية بتنسيق إيصال المساعدات الدولية إلى الأراضي الفلسطينية، وتعتبر الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي من الجهات المانحة الرئيسية لها، كما تجتمع اللجنة والتي تضم ممثلين من مصر والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالإضافة إلى آخرين، كل ستة أشهر.

ويرتكز عمل اللجنة بشكل أساسي على ضمان قاعدة اقتصادية كافية للسلطة الفلسطينية، ولكن بالرغم من استثمار عشرات المليارات من الدولارات على مر السنين ، إلا أن هذا الهدف لم يتحقق إلى الآن.

ويذكر أن السلطة الفلسطينية تلقت في عام 2008 مليار يورو من الإعانات الأجنبية، إلا أن هذا الرقم قد انخفض في عام 2020 إلى 436 مليون يورو، وسيرتفع هذا العام فقط ب 160 مليون يورو.

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