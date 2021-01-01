  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

خوري يؤكد أهمية الوجود القبطي في فلسطين

الأحد 14 نوفمبر 2021 09:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
خوري يؤكد أهمية الوجود القبطي في فلسطين



رام الله /سما/

 أكد رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس، مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني الوزير رمزي خوري، أهمية الوجود القبطي في فلسطين، والذي يعتبر وجودا تاريخيا وأصيلا في النسيج الوطني الفلسطيني، والدور الفاعل الذي تقوم به الكنيسة في خدمة المجتمع.

جاء ذلك خلال لقاء خوري، مع مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى للاقباط الأرثوذكس الأنبا أنطونيوس، في دير مار زكا في محافظة أريحا، بحضور مدير عام اللجنة السفيرة أميرة حنانيا.

بدوره، أعرب الأنبا انطونيوس عن سعادته بهذه الزيارة، مشيرا إلى الدور الذي تقوم به اللجنة الرئاسية في الحفاظ على الكنائس في كافة أراضي دولة فلسطين، من خلال العديد من المشاريع التي تقدمها اللجنة لخدمة الكنيسة.

وناقش الطرفان العديد من المواضيع ذات الأهمية، إضافة إلى بعض المشاكل التي تواجه الأقباط والتي وعد الوزير خوري بأن اللجنة ستتابع عملها لإنهاء هذه الاشكاليات في أسرع وقت ممكن.

وقدم الأنبا انطونيوس هدية إلى الوزير خوري، عبارة عن ايقونة للقديسة مريم العذراء بالرسم القبطي، تكريما للدور الذي تقوم به اللجنة لخدمة الكنيسة القبطية في فلسطين.

#الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس #رمزي خوري

الأكثر قراءة اليوم

"اكتشاف مثير للقلق" في الغلاف الجوي يثير "مخاوف اقتراب نهاية العالم"!

شاهد الصور: سيف الإسلام القذافي يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الليبية من سبها

أسعار صرف العملات

مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يلتقي رئيس المخابرات المصرية في القاهرة

3 توابل تطيل العمر وفعالة في مكافحة أمراض السرطان والسكري والزهايمر

معضلات وسيناريوهات إسرائيل أمام إيران: "جميع الخيارات سيئة"

هل أخطأ مفتي الجمهورية في سورية بتفسير سورة في القرآن الكريم؟..

الأخبار الرئيسية

عيساوي فريج سيلتقي اشتية وبشارة: الدول المانحة تنوي زيادة التحويلات المالية للسلطة الفلسطينية

اردوغان

هل تتيح إسرائيل لأردوغان فرصة لتحقيق إنجاز سياسي في “مسألة الرهينتين”؟

ajhezeee-1636906651

مصادر: قرار رئاسي بعزل قادة الأجهزة في جنين باستثناء الشرطة.. ودويكات يوضح

حماس تحذر إسرائيل: لن نتوانى في الرد القوي والسريع.. وجاهزون لإعادة ضرب تل أبيب

السفير العمادي يعلن موعد وآلية صرف المنحة القطرية 100$ للأسر المتعففة في قطاع غزة

الاتصالات الفلسطينية