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مخابرات الاحتلال تستدعي حارس المسجد الأقصى للتحقيق وتفتش منزله

الأحد 14 نوفمبر 2021 09:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
مخابرات الاحتلال تستدعي حارس المسجد الأقصى للتحقيق وتفتش منزله



القدس المحتلة /سما/

سلمت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي يوم الأحد حارس المسجد الأقصى أحمد جمال أبو عليا (30 عاما) استدعاء للتحقيق في مركز القشلة غدا الاثنين، بعد تفتيش منزله بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وذكر أبو عليا، أنه تفاجأ بمخابرات وشرطة تقتحم منزله الكائن في باب الحديد بعد وصوله من عمله بدقائق، وشرعت بتفتيشه دون ابراز أمر تفتيش.

وأوضح أن قوات الاحتلال اقتحمت منزله عدة مرات وفتشته، ولكنها المرة الأولى التي تفتشه بهذه الدقة وتخرب محتوياته.

ولفت إلى أنه اعتقل عدة مرات لمدة تراوحت بين يوم إلى 10 أيام، كما أبعدته شرطة الاحتلال 6 مرات عن المسجد الأقصى لمدة تراوحت ما بين أسبوع حتى 6 أشهر.

وأضاف أنه يعمل حارسا في المسجد الأقصى منذ 6 سنوات، وأبعد عن المسجد لمدة 6 أشهر مرتين، و3 أشهر وغيرها.
 

#مخابرات الاحتلال #حارس المسجد الأقصى

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