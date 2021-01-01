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إصابة مستوطن في الخليل ورشق مركبات للمستوطنين بالحجارة شرق قلقيلية

الأحد 14 نوفمبر 2021 09:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة مستوطن في الخليل ورشق مركبات للمستوطنين بالحجارة شرق قلقيلية



نابلس /سما/

أصيب مستوطن مساء اليوم الأحد إثر رشقه بالحجارة في مدينة الخليل، كما تضررت حافلات للمستوطنين بعد رشقها بالحجارة أيضاً قرب مستوطنة كدوميم شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بإصابة مستوطن بجراح في رأسه نتيجة إلقاء الحجارة عليه قرب مستوطنة كريات أربع المقامة على أراضي المواطنين في الخليل.

وكان مقاومون قد نفذوا قبل عدة أيام عملية إطلاق نار استهدفت شاحنة غاز للمستوطنين بالقرب من المستوطنة.

وفي سياق متصل، تضررت حافلتان للمستوطنين وتحطم زجاجها جراء رشقها بالحجارة على الطريق الاستيطاني رقم 55 قرب مستوطنة "كدوميم" المقامة على أراضي المواطنين شرق قلقيلية شمال الضفة.

يذكر أن مستوطني "كدوميم" كانوا قد نفذوا الكثير من الاعتداءات ضد أهالي قرية الفندق والقرى المجاورة، حيث قاموا قبل عدة أسابيع بإشعال الاطارات وإغلاق الشارع العام المار وسط القرية واعتدوا على ممتلكات المواطنين.

وشهد الأسبوع الماضي اندلاع مواجهات في 72 نقطة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلتين، أدت إلى إصابة مواطنين فلسطينيين، وتخللها عمليتي إطلاق نار وإلقاء زجاجات حارقة أسفرت عن إصابة 5 مستوطنين.

#اصابة مستوطنين #الرشق بالحجارة

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