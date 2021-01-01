سخنين: 3 إصابات إحداها خطيرة جرّاء انقلاب سيارة

القدس المحتلة / سما /

أُصيب 3 أشخاص بجراح، أحدهم بحالة خطيرة، جرّاء حادث سير وقع في مدينة سخنين، مساء اليوم الأحد.

وجاء في التفاصيل أن سيارة قد انقلبت في أحد شزارع المدينة، ما أسفر عن إصابة فتى يبلغ من العمر 14 عاما، بالإضافة إلى إصابة آخرين بجراح طفيفة.

ووصل إلى مكان وقوع الحادث، طاقم طبيّ قدّم الإسعافات الأولية للمصابين، ونقلهم للمشفى لاستكمال تلقي العلاج.

وذكر الطاقم أنّ الفتى أُصيب في رأسه، لافتا إلى أنه كان مُلقى على الشارع، بالقرب من السيارة التي انقلبت، وكان فاقدا للوعي، ما استدعى نقله إلى المشفى بسيارة الإسعاف المخصصة للحالات الحرجة.

ولم يُعرف بعد السبب الذي أدّى إلى انقلاب السيارة.

ولقي شخص في الستينيات من عمره مصرعه متأثرا بجروحه الحرجة التي أصيب بها جراء تعرضه للدهس في نتانيا، فجر اليوم الأحد، فيما أصيب شاب بجروح خطيرة جراء تعرضه للدهس في بئر السبع.

كما أصيب شخص في الستينات من عمره، بجروح وصفت بأنها حرجة في حادث طرق على شارع 71 بالقرب من بلدة الناعورة بمنطقة مرج ابن عامر في وقت سابق اليوم.

ومساء أمس السبت، لقي ثائر وائل فريج (10 سنوات) من كفر قاسم مصرعه، متأثرا بجروحه الحرجة في حادث انقلاب دباب بالمدينة.

ويستدلّ من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 315 شخصا بينهم 92 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على شوارع البلاد، منذ مطلع العام 2021 ولغاية العاشر من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.