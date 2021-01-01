  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

إصابات بينها خطيرة جراء إطلاق نار خلال شجار في برطعة

الأحد 14 نوفمبر 2021 08:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات بينها خطيرة جراء إطلاق نار خلال شجار في برطعة



القدس المحتلة / سما /

أصيب شخصان على الأقل بجروح وصفت بـ"الخطيرة" في إطلاق نار خلال شجار اندلع في قرية برطعة، مساء اليوم، الأحد.

وأفادت الطواقم الطبية الإسرائيلية بأنها نقلت شخصين إلى مستشفى "هيلل يافي" في الخضيرة. ووصفت حالة المصابين بـ"الخطيرة".

وذكرت أن طواقم الإسعاف التابعة لجمعية "الهلال الأحمر" الفلسطينية نقلت مصابين خلال الشجار (لا يعرف عددهم) إلى مستشفيات الضفة الغربية.

وأشارت الطواقم التابعة لـ"نجمة داوود الحمراء" أن مصابين اثنين في الثلاثينات من العمر، أحضرا بمركبات خاصة إلى مشارف مستوطنة "حريش".

وذكرت أن أحد الجريحين أصيب بأعيرة نارية، فيما أصيب آخر بجروح ورضوض من جراء الاعتداء عليه بالضرب. وأوضحت أن حالتهما خطيرة.

وبحسب مصادر محلية فإن الشجار، الذي لم تُعرف خلفيته بعد، شهد كذلك جريمة طعن واعتداءات بالضرب.

#شجار #قرية برطعة #اطلاق نار

الأكثر قراءة اليوم

"اكتشاف مثير للقلق" في الغلاف الجوي يثير "مخاوف اقتراب نهاية العالم"!

شاهد الصور: سيف الإسلام القذافي يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الليبية من سبها

أسعار صرف العملات

مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يلتقي رئيس المخابرات المصرية في القاهرة

3 توابل تطيل العمر وفعالة في مكافحة أمراض السرطان والسكري والزهايمر

معضلات وسيناريوهات إسرائيل أمام إيران: "جميع الخيارات سيئة"

هل أخطأ مفتي الجمهورية في سورية بتفسير سورة في القرآن الكريم؟..

الأخبار الرئيسية

لقاءات فلسطينية إسرائيلية في أوسلو: الدول المانحة تنوي زيادة التحويلات المالية للسلطة

اردوغان

هل تتيح إسرائيل لأردوغان فرصة لتحقيق إنجاز سياسي في “مسألة الرهينتين”؟

ajhezeee-1636906651

مصادر: قرار رئاسي بعزل قادة الأجهزة في جنين باستثناء الشرطة.. ودويكات يوضح

حماس تحذر إسرائيل: لن نتوانى في الرد القوي والسريع.. وجاهزون لإعادة ضرب تل أبيب

السفير العمادي يعلن موعد وآلية صرف المنحة القطرية 100$ للأسر المتعففة في قطاع غزة

الاتصالات الفلسطينية