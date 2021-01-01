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لأول مرة.. إسرئيل تفتتح جناحا خاصا بمعرض دبي للطيران

الأحد 14 نوفمبر 2021 08:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
لأول مرة.. إسرئيل تفتتح جناحا خاصا بمعرض دبي للطيران



القدس المحتلة / سما /

افتتحت وزارة الجيش الإسرائيلي، أول جناح وطني لها في النسخة 17 من معرض دبي للطيران الأمني الذي تحتضنه دولة الإمارات.

وقال وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، في بيان إن "الشراكة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، والتي تتطور منذ توقيع الاتفاقات الإبراهيمية ، هي رصيد إستراتيجي"، مضيفا أن "مشاركة وزارة الأمن في المعرض تعكس تقدير العلاقات بين بلدينا"، ورحب بجميع الشركات الإسرائيلية "لمشاركتها في هذا المعرض المهم"، مؤكدا "أنا مقتنع بأن هذا سيكون بمثابة نموذج لمواصلة التعاون".

ومن جهته قال مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الجيش الإسرائيلية، يائير كولاس، إنه "أتيحت له الفرصة للمشاركة في هذا الحدث وعرض القدرات التكنولوجية المتقدمة للصناعات الدفاعية الإسرائيلية"، مشيرا "نخطط لتنظيم اجتماعات عديدة لمناقشة مجالات جديدة للتعاون".

ويضم المعرض دبي للطيران 2021، الذي فتح أبوابه اليوم الأحد، والذي سيستمر حتى 18 تشرين ثاني/نوفمبر الحالي، استضافة أكثر من 10 أجنحة إسرائيلية، والتي سيتم فيها عرض حوالي 160 طائرة تجارية وعسكرية وخاصة، بما في ذلك أحدث طائرة بوينج 777 إكس ، وبومباردييه جلوبال. 7500.

وسيعرف المعرض مشاركة شركة أنظمة إلبيط وشركة صناعات الفضاء الإسرائيلية وشركة رافائيل الإسرائيلية للصناعات العسكرية وشركة تومر لإنتاج الصواريخ وشركة UVision الإسرائيلية.

يشار إلى أن المعرض يضم مشاركة واسعة من الجهات الحكومية والشركات الرائدة والناشئة في قطاعات الطيران والفضاء والدفاع، بالإضافة إلى أكثر من 1200 عارض، من بينهم 370 عارضا يشاركون للمرة الأولى، ووفود مدنية وعسكرية من أكثر من 140 دولة.

#الجيش الإسرائيلي #معرض دبي للطيران الأمني #الامارات #اسرائيل

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