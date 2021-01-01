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مصادر: قرار رئاسي بعزل قادة الأجهزة في جنين باستثناء الشرطة.. ودويكات يوضح

الأحد 14 نوفمبر 2021 07:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر: قرار رئاسي بعزل قادة الأجهزة في جنين باستثناء الشرطة.. ودويكات يوضح



رام الله / سما /

 أفادت مصادر مُطلعة مساء اليوم الأحد، بأن قراراً صدر بعزل قادة الأجهزة الأمنية في محافظة جنين باستثناء مدير شرطة المحافظة، دون اتضاح خلفية ذلك.

وأشارت المصادر لاذاعة اجيال الى أن القرار صدر عن رؤساء الأجهزة الأمنية، بأمر من الرئيس محمود عباس.

في السياق، قال المفوض السياسي العام، المتحدث باسم الأجهزة الأمنية اللواء طلال دويكات، إن التنقلات التي أجرتها المؤسسة الأمنية اليوم في محافظة جنين، جاءت في سياقها الطبيعي، وبالتشاور والتنسيق بين قادة الأجهزة الأمنية في إطار عملية تغيير، الهدف منها تعزيز الحالة الأمنية في المحافظة.

وأضاف دويكات، أنه جرى نقل المسؤولين إلى مواقع قيادية أخرى داخل أجهزتهم في محافظات أخرى، مشيدا بالدور الأمني الكبير الذي لعبه مسؤولو الأمن في محافظة جنين خلال السنوات السابقة.

وأكد أن قيادة المؤسسة الأمنية ستعمل على تنشيط توجيهات الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، من أجل توفير الأمن والأمان لأبناء شعبنا.

#الاجهزة الامنية الفلسطينية #طلال دويكات #الشرطة الفلسطينية #السلطة الفلسطينية #محافظة جنين #الرئيس عباس

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