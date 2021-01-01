التعليم بغزة: تشكيل لجان فنية لدراسة طبيعة امتحانات ومنهاج التوجيهي

غزة / سما /

قال وكيل وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة زياد ثابت، إن الوزارة شكلت لجان فنية من أجل دراسة طبيعة امتحانات ومنهاج الثانوية العامة "التوجيهي" لهذا العام.

وأشار "ثابت" في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إلى أن الوزارة تدرس تأثير الواقع على العملية التعليمية وامتحانات الثانوية، وإذا ما كان هناك أثر تكون هناك إجراءات تتعلق بطبيعة الامتحانات والمناهج المقررة.

وقال: "نعمل في اتخاذ القرارات من أجل مصلحة الطلبة وفي نفس الوقت الوزارة معنية بالحفاظ على مصداقية شهادة الثانوية العامة وهذا لصالح الطلبة أيضاً".

وأضاف:"في العام الماضي كانت هناك ظروف مر بها الطلاب وأثرت على العملية التعليمية في كافة فلسطين، ولذلك يتم التنسيق مع الوزارة في الضفة لدراسة القرارات بشكل شامل ويتم تقدير الظرف الموجود".

وتابع:"كانت هناك إجراءات تمثلت بحذف جزء من المنهاج، إضافة لمراعاة ظروف طلاب القدس، حيث تم اتخاذ إجراءات تراعي وضعهم بشكل خاص، لذلك يتم دراسة الظروف من بداية العام حتى إعداد الامتحانات".

وبين أن العام الحالي هناك متغير "الفاقد التعليمي" جراء الظروف في السنوات الماضية، بمعنى أن طالب الثانوية العامة فقد جزءاً من المنهاج الدراسي في الحادي عشر والصف العاشر وهو ما يؤثر على قدراته.

وأردف:" الفاقد التعليمي سيتم أخذه بعين الاعتبار، وهو يختلف من مبحث دراسي إلى آخر، فمثلاً هناك مباحث تراكمية مثل الرياضيات والفيزياء وهناك مباحث لا تتأثر".

ولفت إلى أن اللجان الفنية ترفع توصياتها للجنة الثانوية العامة قبل إعداد الامتحانات ومع اقتراب نهاية العام الدراسي، لأننا لا نعرف طبية الظروف خلال الفترة القادمة.

واستدرك "لا يمكن اتخاذ أي قرار بشأن المنهاج والامتحانات حالياً، لذلك يؤجل الأمر حتى قرب نهاية العام الدراسي، ونطمئن الطلاب أنه لم ولن نكون ضد مصلحتهم في أي عام".

وذكر أن القرارات في نهاية العام تكون على صعيدين، الأول هو حجم المنهاج الدراسي والمقرر حذفه وأين سيكون الحذف، والثاني يتمثل بماهية البنود الاختبارية، وذلك بشكل مشترك بين الضفة وغزة والقدس.

ودعا "ثابت" الطلاب إلى استثمار كامل الأيام الدارسة الوجاهية تحسباً لكافة الظروف خاصة الصحية في ظل الحديث عن موجة جديدة لفيروس "كورونا".